Об этом рассказали в Главном управлении нацполиции Одесской области 5 февраля. Правоохранители отметили, что 16-летнего юношу уже задержали.

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Убил и ограбил

Согласно данным следствия, с 15-летней Мишель подросток познакомился с помощью мессенджера телеграм. Он узнал, что девушка имеет дорогие вещи. В полиции отметили, что именно стремление завладеть этими вещами и толкнуло парня убить Мишель.

Как сообщают следователи, девушке подозреваемый предложил встретиться на Одесском железнодорожном вокзале, после чего – поехать к нему в гости на электричке. Известно, что довез он ее до промежуточной железнодорожной станции "Рауховка", после чего завел Мишель в подвал заброшенного здания бывшего весового комплекса, где он и убил ее.

По предварительной информации, 15-летняя Мишель погибла в результате черепно-мозговой травмы. Как только парень убедился, что девушка не подает никаких признаков жизни, он украл ее вещи, а тело забросал хламом. Таким образом он пытался скрыть убийство.

Правоохранители отмечают, что криминалисты с помощью мобильной ДНК-лаборатории взялись за оперативное исследование биологических следов, которые изъяли во время первоочередных действий, а также биологические образцы как убитой, так и фигуранта. По результатам исследования удалось подтвердить причастность к совершению этого преступления 16-летнего подростка.

Юноше сообщили о подозрении в убийстве из корыстных побуждений. Его могут посадить за решетку на срок от 10 до 15 лет или даже на пожизненное с конфискацией у него имущества.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство полицейских. Поэтому, подозреваемому избрали меру пресечения – отправили под стражу.

Об исчезновении девушки сообщила бабушка