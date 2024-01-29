Раньше мы писали об изменениях в объявлении воздушной тревоги в Харькове. С этого года там будут включать сигнал тревоги только тогда, когда будет угроза именно для города, а не для области.

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Мужчина ударил несовершеннолетнего ножом по голове на Харьковщине

Это произошло 5 ноября в селе Безруки. 40-летний мужчина шел мимо компании подростков.

Между обвиняемым и подростками возник конфликт. Компания несовершеннолетних по субъективным причинам не понравилась мужчине, поэтому он решил их "проучить". Злоумышленник достал из кармана нож и ударил им 14-летнего парня по голове, а после этого скрылся. Ребенок упал на землю и потерял сознание,

– приводят детали правоохранители.

К сожалению, парень не выжил. В больнице он находился в коме, медики сделали все возможное, но не смогли его спасти.

У злоумышленника нашли целый арсенал, в частности, пусковые трубы от "Иглы"

Мужчина нелегально хранил 1100 патронов, 5 кумулятивных противотанковых гранат и 2 пусковые трубы ПЗРК 9К38 "Игла". Еще он незаконно приобрел охотничье ружье, из которого изготовил обрез.

Правоохранители держат его под стражей, в суд направлен обвинительный акт.

Что инкриминируют мужчине:

убийство;

незаконное изготовление огнестрельного оружия;

ношение, хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения;

приобретение и хранение боевых припасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения.

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Через десять дней в ОВА сообщили, что девочка, к сожалению, умерла. Ей было всего тринадцать.