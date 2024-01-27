Глава Харьковской ОВО Олег Синегубов сообщил о смерти девочки. Ее жизнь пытались спасти после атаки России на Малый Бурлук.

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Что рассказал Синегубов

Как объяснил глава ОВА, девочка умерла в эту субботу, 27 января.

К несчастью, сегодня в больнице скончалась 13-летняя девочка, которая получила ранения в результате российских обстрелов села Малый Бурлук 17 января. Враг нанес удар по населенному пункту авиабомбой,

– написал он.

Как объяснил Синегубов, после той вражеской атаки девочка получила сложные осколочные ранения. Она долгое время находилась в коме. Глава Харьковской ОВА выразил искренние соболезнования ее родным и близким.

24 Канал тоже выражает соболезнование близким, родным, друзьям и знакомым погибшей девочки.

Что этому предшествовало

Россияне ударили управляемой авиационной бомбой по селу Малый Бурлук Великобурлукской общины Купянского района. К несчастью, оккупанты убили 61-летнюю женщину.

Также захватчики ранили тогда 2 детей. Так, 10-летний мальчик потерял ногу.

Кроме этого, в результате атаки был поврежден местный Дом культуры. Жилые дома тоже получили повреждения.

Так выглядело село Малый Бурлук 17 января после российской атаки / Фото Олега Синегубова

Россия постоянно терроризирует Харьковщину