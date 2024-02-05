Про це розповіли у Головному управлінні нацполіції Одеської області 5 лютого. Правоохоронці зазначили, що 16-річного юнака вже затримали.

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Вбив і пограбував

Згідно з даними слідства, з 15-річною Мішель підліток познайомився за допомогою месенджера телеграм. Він дізнався, що дівчина має дорогі речі. У поліції зазначили, що саме прагнення заволодіти цими речами і штовхнуло хлопця вбити Мішель.

Як повідомляють слідчі, дівчині підозрюваний запропонував зустрітися на Одеському залізничному вокзалі, після чого – поїхати до нього у гості на електричці. Відомо, що довіз він її до проміжної залізничної станції "Раухівка", після чого завів Мішель до підвалу покинутої споруди колишнього вагового комплексу, де він і вбив її.

За попередньою інформацією, 15-річна Мішель загинула внаслідок черепно-мозкової травми. Щойно хлопець переконався, що дівчина не подає жодних ознак життя, він поцупив її речі, а тіло закидав мотлохом. Таким чином він намагався приховати вбивство.

Правоохоронці зазначають, що криміналісти з допомогою мобільної ДНК-лабораторії взялися за оперативне дослідження біологічних слідів, які вилучили під час першочергових дій, а також біологічні зразки як убитої, так і фігуранта. За результатами дослідження вдалося підтвердити причетність до скоєння цього злочину 16-річного підлітка.

Юнакові повідомили про підозру у вбивстві з корисливих мотивів. Його можуть посадити за ґрати на термін від 10 до 15 років або навіть на довічне з конфіскацією у нього майна.

Крім того, суд задовольнив клопотання поліцейських. Відтак, підозрюваному обрали запобіжний захід – відправили під варту.

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