У членов комитета по вопросам национальной безопасности и разведки есть исчерпывающая информация о том, где и на каких локациях расположены места содержания наших военнопленных. Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат и член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

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"Главное управление разведки Министерства обороны Украины имеет подлинную информацию обо всех местах, где держатся наши военнопленные", - отметил Вениславский.

Эти чепухи, тиражирующие анонимные телеграмм-каналы, рассчитаны исключительно на разжигание недоверия к органам власти,

– объяснил Федор Вениславский.

Он пояснил, что любые наносящие наши ВСУ ракетные и артиллерийские удары происходят в очень тесном взаимодействии со всем разведывательным сообществом. Случайного попадания быть не могло. Закономерного – тем более.

"Мы и наши военные прекрасно понимаем, что есть информация от Главного управления разведки о местах и локациях размещения наших военнопленных на всех временно оккупированных территориях и на территории России. Мы все прекрасно знаем", – добавил Вениславский.

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