В членів комітету з питань національної безпеки і розвідки є вичерпна інформація про де, що та на яких локаціях розташовані місця утримання наших військовополонених. Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат та член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

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"Головне управління розвідки Міністерства оборони України має достеменну інформацію про всі місця де тримаються наші військовополонені", – зазначив Веніславський.

Оці нісенітниці, які тиражують анонімні телеграм-канали, розраховані виключно на розпалюванні недовіри до органів влади,

– пояснив Федір Веніславський.

Він пояснив, що будь-які ракетні та артилерійські удари, які наносять наші ЗСУ, відбуваються в дуже тісній взаємодії з усім розвідувальним співтовариством. Випадкового влучання бути не могло. Закономірного – тим більше.

"Ми і наші військові чудово розуміємо, що є інформація від Головного управління розвідки про місця та локації розміщення наших військовополонених на всіх тимчасово окупованих територіях і на території росії. Ми все чудово знаємо", – додав Веніславський.

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