Он также участвовал в атаках морских дронов против Черноморского флота России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times, получившему информацию от источников в украинских силовых структурах.

Смотрите также The Guardian пишет, что Воронича убила праворадикальная группировка из США The Base: так ли это

Что известно об убитом полковнике СБУ Ворониче?

По данным журналистов, Воронич был заместителем полковника Романа Червинского в спецподразделении СБУ. Его смерть стала первым успешным покушением России на высокопоставленного украинского офицера с момента полномасштабного вторжения.

В спецслужбе отметили, что подозреваемые в убийстве пытались скрываться в одном из сел Киевской области. Их обнаружили в течение 72 часов. Во время задержания киллеры открыли огонь и были уничтожены.

50-летний Иван Воронич родом из Карпат, служил в СБУ с 1998 года. После начала российской агрессии в 2014 году он перешел в контрразведку в столице. Коллеги описывают его как "спокойного, очень тихого человека, который поддерживал себя в отличной физической форме". Воронич добровольно выполнял рискованные задачи, в частности в тылу врага на территории Курской области России в составе спецподразделения Альфа.

Ранее американская радикальная организация The Base якобы взяла на себя ответственность за убийство офицера, но в ЦПД заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

Напомним, преступление произошло утром 10 июля в Голосеевском районе столицы. Неизвестный подошел к полковнику и выпустил в него пять пуль из пистолета с глушителем. Воронич скончался на месте.