Посол Италии в Демократической Республике Конго Лукка Аттаназио погиб 22 февраля в результате нападения неизвестных. В связи с трагедией соболезнования выразил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД атаку назвал "грубой". Также он напомнил, что, кроме посла, погиб карабинер Витторио Яковаччи.

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Детали заявления Кулебы

Дипломат прежде всего выразил искренние соболезнования близким погибших.

Украина осуждает терроризм во всех формах и поддерживает Италию в этот печальный и трагический день,

– констатировал Кулеба.

Tragic news of a brutal attack in DR Congo that claimed lives of Italian ambassador Luca Attanasio and carabiniere Vittorio Iacovacci. My deepest sympathy is with their close ones. Ukraine condemns terrorism in all forms and stands by Italy on this sad and tragic day @luigidimaio — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2021

Гибель посла Италии в ДР Конго: главное

Инцидент произошел в городе Гома.

Здесь неизвестные атаковали автомобильную колонну ООН.

В результате погибли три человека – среди них посол Италии в стране Лукка Аттаназио.

Остальные жертвы нападения – это водитель и полицейский-карабинер, который сопровождал итальянского дипломата.

Карабинер и водитель погибли на месте. Раненого Аттаназио пытались спасти в больнице Гомы, однако безуспешно.

По предварительной версии, причиной трагедии могла стать попытка похищения.

Пока никто не взял на себя ответственность за убийство.

Луке Аттаназио было 43 года. Он был женат и имел 3 детей. В Киншасе дипломат работал с 2017 года, послом стал в 2019.

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Что известно о ситуации в Демократической Республике Конго

В 1998 году в стране началась вторая конголезская война.

Уже год спустя в ДР Конго ввели миротворцев ООН.

Закончился вооруженный конфликт в 2003 году.

Однако в 2012 – 2013 годах разгорелись новые столкновения между мятежниками и правительственными войсками.

Данные ВВС

Где располагается Конго / Карта