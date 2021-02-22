Убийство посла Италии в ДР Конго: Украина осудила терроризм во всех проявлениях
Посол Италии в Демократической Республике Конго Лукка Аттаназио погиб 22 февраля в результате нападения неизвестных. В связи с трагедией соболезнования выразил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Источник:Твиттер Дмитрия Кулебы
Глава МИД атаку назвал "грубой". Также он напомнил, что, кроме посла, погиб карабинер Витторио Яковаччи.
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Детали заявления Кулебы
Дипломат прежде всего выразил искренние соболезнования близким погибших.
Украина осуждает терроризм во всех формах и поддерживает Италию в этот печальный и трагический день,
– констатировал Кулеба.
Гибель посла Италии в ДР Конго: главное
- Инцидент произошел в городе Гома.
- Здесь неизвестные атаковали автомобильную колонну ООН.
- В результате погибли три человека – среди них посол Италии в стране Лукка Аттаназио.
- Остальные жертвы нападения – это водитель и полицейский-карабинер, который сопровождал итальянского дипломата.
- Карабинер и водитель погибли на месте. Раненого Аттаназио пытались спасти в больнице Гомы, однако безуспешно.
- По предварительной версии, причиной трагедии могла стать попытка похищения.
- Пока никто не взял на себя ответственность за убийство.
- Луке Аттаназио было 43 года. Он был женат и имел 3 детей. В Киншасе дипломат работал с 2017 года, послом стал в 2019.
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Что известно о ситуации в Демократической Республике Конго
- В 1998 году в стране началась вторая конголезская война.
- Уже год спустя в ДР Конго ввели миротворцев ООН.
- Закончился вооруженный конфликт в 2003 году.
- Однако в 2012 – 2013 годах разгорелись новые столкновения между мятежниками и правительственными войсками.
Данные ВВС
Где располагается Конго / Карта
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