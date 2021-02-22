Посол Італії у Демократичній Республіці Конго Лукка Аттаназіо загинув 22 лютого внаслідок нападу невідомих. У зв'язку з трагедією співчуття висловив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС атаку назвав "брутальною". Також він нагадав, що, окрім посла, загинув карабінер Вітторіо Яковаччі.

До теми У Демократичній Республіці Конго напали на колону ООН: загинув посол Італії

Деталі заяви Кулеби

Дипломат передусім висловив щирі співчуття близьким загиблих.

Україна засуджує тероризм у всіх формах і підтримує Італію в цей сумний і трагічний день,

– констатував Кулеба.

Tragic news of a brutal attack in DR Congo that claimed lives of Italian ambassador Luca Attanasio and carabiniere Vittorio Iacovacci. My deepest sympathy is with their close ones. Ukraine condemns terrorism in all forms and stands by Italy on this sad and tragic day @luigidimaio — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2021

Загибель посла Італії у ДР Конго: головне

Інцидент трапився у місті Гома.

Тут невідомі атакували автомобільну колону ООН.

У результаті загинули троє осіб – серед них посол Італії в країні Лукка Аттаназіо.

Решта жертв нападу – це водій та поліцейський-карабінер, який супроводжував італійського дипломата.

Карабінер та водій загинули на місці. Пораненого Аттаназіо намагались врятувати у лікарні Гоми, проте безуспішно.

За попередньою версією, причиною трагедії могла стати спроба викрадення.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за вбивство.

Луці Аттаназіо було 43 роки. Він був одруженим і мав 3 дітей. У Кіншасі дипломат працював з 2017 року, послом став у 2019.

До речі У Конго загинув український миротворець Мулявка: фото

Що відомо про ситуацію у Демократичній Республіці Конго

У 1998 році в країні розпочалась Друга конголезька війна.

Вже рік по тому в ДР Конго ввели миротворців ООН.

Закінчився збройний конфлікт у 2003 році.

Проте у 2012 – 2013 роках розгорілись нові сутички між бунтівниками та урядовими військами.

Дані ВВС

Де розташовується ДР Конго / Карта