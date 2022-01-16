Именно он, считает следствие, является одним из главных подозреваемых по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза.

Обратите внимание Опять неспокойно на Гаити: на премьер-министра покушались

Главный подозреваемый в убийстве Моиза был задержан на Ямайке

Джон-Жоэль Жозеф – бывший гаитянский сенатор , "сыгравший важную роль в злобном желании убить президента". Так заявили в полиции Ямайки, где Жозеф был задержан 14 января.

Мужчину подозревают, в частности, в поставках оружия и планировании встреч с наемниками, которые впоследствии напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и убили его.

Спикер полиции Ямайки, впрочем, отказался сообщать, на чей запрос арестовали Жозефа (правоохранителей Гаити или американского Федерального бюро расследований).

К слову. В октябре 2021 тоже на территории Ямайки схватили колумбийца Марио Антонио Паласиоса, другого подозреваемого по делу. Что интересно: Запрос Гаити на экстрадицию Ямайка проигнорировала, и отправила Паласиоса на родину – в Колумбию.

Но даже туда он не долетел – мужчину перехватили силовики США и забрали на территорию своей страны.

Кратко об убийстве президента Гаити

Это произошло 7 июля 2021 года. Группа вооруженных наемников совершила нападение на резиденцию президента Гаити.

Жовенель Моиз погиб. Следствие продолжается, в то же время в стране ситуация нестабильна и идет борьба за власть.