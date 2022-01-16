Именно он, считает следствие, является одним из главных подозреваемых по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза.
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Главный подозреваемый в убийстве Моиза был задержан на Ямайке
Джон-Жоэль Жозеф – бывший гаитянский сенатор, "сыгравший важную роль в злобном желании убить президента". Так заявили в полиции Ямайки, где Жозеф был задержан 14 января.
Мужчину подозревают, в частности, в поставках оружия и планировании встреч с наемниками, которые впоследствии напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и убили его.
Спикер полиции Ямайки, впрочем, отказался сообщать, на чей запрос арестовали Жозефа (правоохранителей Гаити или американского Федерального бюро расследований).
Кратко об убийстве президента Гаити
- Это произошло 7 июля 2021 года. Группа вооруженных наемников совершила нападение на резиденцию президента Гаити.
- Жовенель Моиз погиб. Следствие продолжается, в то же время в стране ситуация нестабильна и идет борьба за власть.
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