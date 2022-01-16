Саме він, вважає слідство, є одним з головних підозрюваних у справі про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза.

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Головного підозрюваного у вбивстві Моїза затримали на Ямайці

Джон-Жоель Жозеф – колишній гаїтянський сенатор, який "зіграв важливу роль у лютому бажанні вбити президента". Так заявили у поліції Ямайки, де Жозефа затримали 14 січня.

Чоловіка підозрюють, зокрема, у постачанні зброї та плануванні зустрічей із найманцями, які згодом напали на резиденцію президента Гаїті Жовенеля Моїза та вбили його.

Речник поліції Ямайки, утім, відмовився повідомляти, на чий саме запит арештували Жозефа (правоохоронців Гаїті чи американського Федерального бюро розслідувань).

До слова. У жовтні 2021 року теж на території Ямайки схопили колумбійця Маріо Антоніо Паласіоса, іншого підозрюваного у справі. Що цікаво: Запит Гаїті на екстрадицію Ямайка проігнорувала, і відправила Паласіоса на батьківщину – у Колумбію.

Та навіть туди він не долетів – чоловіка перехопили силовики США та забрали на територію своєї країни.

Коротко про вбивство президента Гаїті

Це сталося 7 липня 2021 року. Група озброєних найманців вчинила напад на резиденцію президента Гаїті.

Жовенель Моїз загинув. Слідство триває, тим часом у країні ситуація нестабільна, йде боротьба за владу.

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