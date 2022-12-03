Как отметил корреспондент 24 канала из Запорожья, оккупанты убили семью Дармобид 18 ноября. Пока обстоятельства убийства неизвестны.

К теме Когда курение убивает: в Мелитопольском районе слышали мощные взрывы и автоматные очереди

Как сообщают СМИ, семья проживала в Камыш-Заре Пологовского района Запорожской области.

Оккупанты убили под Бердянском целую семью. Есть фотография этих людей – семья по фамилии Дармобид. Отец, мать и два маленьких мальчика,

– отметил корреспондент.

Фото подонков, убивших семью

По его словам, уже известны российские подлецы, расстрелявшие семью. Украинские специалисты узнали, что это сделали военные 57-го полка 6-й мотострелковой дивизии 58-й армии российских оккупантов.

Один из них – Касьян Иван Игоревич из Подмосковья. Пока детальной информации о нем нет.

Подонок Иван Касьян, убивший украинскую семью / Скриншот 24 канала

Еще один изверг – Андрей Толстиков из Тульской области, село Жуково. Ранее он был судим за умышленное убийство.

Еще один изверг Андрей Толстиков / Скриншот 24 канала

Как отметил корреспондент, теперь личности убийц стали известны. Это однозначно поможет сделать так, чтобы они получили своевременное наказание за свои преступления.

Случай резонансный. Весь мир узнал, что под Запорожьем на оккупированной территории убили семью,

– подчеркнул корреспондент из Запорожья.

Оккупанты убили семью гражданских в Запорожье: смотрите видео

Что происходит в Запорожской области: коротко