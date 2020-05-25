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Убийство Шеремета: Антоненко продлили арест, а адвокат Кузьменко просил отвода судьи

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Юлия Кузьменко и ее адвокат Тарас Беспалый
Юлия Кузьменко и ее адвокат Тарас Беспалый / rbc.ua

Андрею Антоненко на два месяца продлили содержание под стражей. Тарас Беспалый, который по делу Шеремета защищает в суде интересы Юлии Кузьменко, попросил отвод судье. И он, и сама Кузьменко сомневаются в его беспристрастности.

Беспалый попросил назначить другого судью для рассмотрения ходатайства группы прокуроров о продлении срока содержания под стражей Юлии Кузьменко. Об этом из зала суда сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее Убийство Шеремета: подозреваемым Кузьменко и Антоненко продлили арест

Судья после оглашения заявления Беспалого об отводе, объявил перерыв в заседании на неопределенный срок.

В тот же вечер суд продлил содержание под стражей другого обвиняемого – Андрея Антоненко, до 23 июля.

Тем временем другая обвиняемая – Яна Дугар, в комментарии hromadske сообщила, что за полгода досудебного расследования прокуратура не нашла никаких доказательств ее причастности к убийству, кроме экспертизы ходы, которую она считает поддельной.

К подозрению, которую изменили, нет ни одного доказательства моей причастности, кроме поддельной экспертизы. Стороной защиты было предоставлено достаточно доказательств о моей непричастности,
– сказала Дугар.

Убийство Павла Шеремета: самое главное

  • Как это случилось? Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Автомобиль, который принадлежал его сожительнице и которым он пользовался, в движении взорвали на одном из перекрестков столицы. Журналист погиб на месте.
     
  • Что решило следствие? Резонансное убийство расследовали долго и с привлечением большого количества человек. 12 декабря 2019 года состоялась масштабная пресс-конференция по делу с участием министра МВД Арсена Авакова и президента Владимира Зеленского. На презентации результатов следствия было объявлено обвинения певцу Андрею Антоненко (также известного как Riffmaster), детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугар. Также по делу проходят супруги Владислав и Ирина Грищенко. Следствие называло Антоненко организатором убийства. Кузьменко обвиняли в том, что она заложила взрывчатку, а Дугар – фотографировала видеокамеры возле дома Павла Шеремета за несколько дней до убийства, делая таким образом разведку.
     
  • Какие меры пресечения у обвиняемых? На следующий день после обвинений, то есть еще в декабре 2019-го, Антоненко и Кузьменко были задержаны. По состоянию на 23 мая им продлили арест еще на три месяца. Яна Дугар находится под круглосуточным домашним арестом.
Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Андрей Антоненко Riffmaster Юлия Кузьменко Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Яна Дугарь Расследования Полиция Решение суда Судьи
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