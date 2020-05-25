Убийство Шеремета: Антоненко продлили арест, а адвокат Кузьменко просил отвода судьи

Андрею Антоненко на два месяца продлили содержание под стражей. Тарас Беспалый, который по делу Шеремета защищает в суде интересы Юлии Кузьменко, попросил отвод судье. И он, и сама Кузьменко сомневаются в его беспристрастности.

Беспалый попросил назначить другого судью для рассмотрения ходатайства группы прокуроров о продлении срока содержания под стражей Юлии Кузьменко. Об этом из зала суда сообщает "Интерфакс-Украина".

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Судья после оглашения заявления Беспалого об отводе, объявил перерыв в заседании на неопределенный срок.

В тот же вечер суд продлил содержание под стражей другого обвиняемого – Андрея Антоненко, до 23 июля.

Тем временем другая обвиняемая – Яна Дугар, в комментарии hromadske сообщила, что за полгода досудебного расследования прокуратура не нашла никаких доказательств ее причастности к убийству, кроме экспертизы ходы, которую она считает поддельной.

К подозрению, которую изменили, нет ни одного доказательства моей причастности, кроме поддельной экспертизы. Стороной защиты было предоставлено достаточно доказательств о моей непричастности,

– сказала Дугар.

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