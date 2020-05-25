Вбивство Шеремета: адвокат підозрюваної Кузьменко попросив про відвід судді

Тарас Безпалий, який у справі Шеремета захищає в суді інтереси Юлії Кузьменко, попросив відвід суді. І він, і сама Кузьменко мають сумніви щодо неупередженості судді.

Безпалий попросив призначити іншого суддю для розгляду клопотання групи прокурорів щодо продовження терміну тримання під вартою Юлії Кузьменко. Про це із зали суду повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше Підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета Антоненку та Кузьменко продовжили арешт

Суддя після оголошення заяви Безпалого про відвід, оголосив перерву у засіданні на невизначений термін.

Тим часом інша обвинувачена – Яна Дугарь, у коментарі hromadske повідомила, що за пів року досудового розслідування прокуратура не знайшла жодних доказів її причетності до вбивства, крім експертизи ходи, яку вона вважає підробленою.

До підозри, яку змінили, немає жодного доказу моєї причетності, крім підробленої експертизи. Стороною захисту було надано достатньо доказів про мою непричетність,

– сказала Дугарь.

Вбивство Павла Шеремета: найголовніше

Як це сталося? Павла Шеремета було вбито у центрі Києва 20 липня 2016 року. Автомобіль, який належав його співмешканці і яким він користувався, в русі підірвали на одному з перехресть столиці. Журналіст загинув на місці.

Що вирішило слідство? Резонансне вбивство розслідували довго і з залученням великої кількості осіб. 12 грудня 2019 року відбулася масштабна пресконференція щодо справи за участі міністра МВС Арсена Авакова і президента Володимира Зеленського. На презентації результатів слідства було оголошено обвинувачення співаку Андрію Антоненку, (також відомого як Riffmaster), дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь. Також у справі проходить подружжя Владислава та Ірини Грищенко. Слідство називало Антоненка організатором вбивства. Кузьменко звинувачували у тому, що вона заклала вибухівку, а Дугарь – фотографувала відеокамери біля будинку Павла Шеремета за кілька днів до вбивства, роблячи таким чином розвідку.