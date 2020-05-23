Вбивство Шеремета: підозрюваним Кузьменку та Антоненку продовжили арешт
Лікарці та волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку вручили клопотання про продовження терміну тримання під вартою. Таким чином, вони ще перебуватимуть за гратами упродовж щонайменше 2 місяців. Як Антоненка, так і Кузьменка підозрюють у справі щодо вбивства Павла Шеремета.
Продовження ув’язнення Антоненку та Кузьменку: подробиці
Про те, що Антоненку та Кузьменко продовжили термін тримання під вартою, повідомили на сторінці фейсбук-спільноти Free Riff. За словами активістів, також їм вручили клопотання про завершення досудового розслідування.
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Наскільки нам відомо, нових так званих доказів – 0, тобто немає,
– зазначили у спільноті.
Також активісти анонсували акцію щодо справи Шеремета. Захід має розпочатися о 19:00 25 травня.
Активісти пообіцяли, що під час акції вони:
- нагадають про відповідальність президента Зеленського як гаранта Конституції;
- зачитають і передадуть текст із вимогами від захисників Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь (ще одна підозрювана);
- висловлять свої думки щодо цієї справи.
У фейсбук-спільноті Free Kuzmenko, зі свого боку, підтвердили цю інформацію. Активісти додали, 22 травня мало відбутися засідання суду, але зрештою нічого так і не було. Проте обидвом вручили вищезазначені клопотання.
До слова, напередодні фігурантам справи Шеремета змінили підозри.
Про що мовиться у новій редакції
- Антоненко тепер – не організатор, а виконавець.
- Кузьменко лише заклала вибухівку разом із Антоненком, однак не натискала на гачок.
- Антоненко та Кузьменко ще й знищили машину Subaru та за невідомих обставин зберігали невідому вибухівку. Це дві додаткові статті в обвинувачення.
- Невстановлені особи "залучили" Андрія Антоненка, Яну Дугарь і Юлію Кузьменко.
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Вбивство Павла Шеремета: головне
- Павла Шеремета вбили у центрі Києва 20 липня 2016 року. Автомобіль, в якому він перебував, підірвали на одному з перехресть. Журналіст загинув на місці.
- Попри доволі резонансну ситуацію, слідство довго не мало підозрюваних у цій справі. Аж поки 12 грудня 2019 року під час пресконференції за участю президента Володимира Зеленського очільник МВС Арсен Аваков не оприлюднив імена обвинувачених у цій справі – Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь.
- Також у справі проходить подружжя Владислава та Ірини Грищенків. Вони перебувають під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.
- Після оголошення обвинувачень Антоненка, Кузьменко та Дугарь затримали. Остання зараз перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
Як поліція затримувала підозрюваних у справі Шеремета: відео 24 каналу