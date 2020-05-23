Убийство Шеремета: подозреваемым Кузьменко и Антоненко продлили арест

Врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко вручили ходатайство о продлении срока содержания под стражей. Таким образом, они еще будут находиться за решеткой в течение минимум 2 месяцев. Как Антоненко, так и Кузьменко подозревают в деле об убийстве Павла Шеремета.

Продолжение заключения Антоненко и Кузьменко: подробности

О том, что Антоненко и Кузьменко продлили срок содержания под стражей, сообщили на странице фейсбук-сообщества Free Riff. По словам активистов, также им вручили ходатайство о завершении досудебного расследования.

Важно Полиция закончила расследование дела убийства Павла Шеремета

Насколько нам известно, новых так называемых доказательств – 0, то есть нет,

– отметили в сообществе.

Также активисты анонсировали акцию по делу Шеремета. Мероприятие должно начаться в 19:00 25 мая.

Активисты пообещали, что во время акции они:

напомнят об ответственности президента Зеленского как гаранта Конституции;

зачитают и передадут текст с требованиями от защитников Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь (еще одна подозреваемая);

выскажут свое мнение по этому делу.

В фейсбук-сообществе Free Kuzmenko, со своей стороны, подтвердили эту информацию. Активисты добавили, 22 мая должно состояться заседание суда, но в итоге ничего так и не было. Однако обоим вручили вышеупомянутые ходатайства.

К слову, накануне фигурантам дела Шеремета изменили подозрения.

О чем говорится в новой редакции

Антоненко теперь – не организатор, а исполнитель.

Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, однако не нажимала на курок.

Антоненко и Кузьменко еще и уничтожили машину Subaru и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку. Это две дополнительные статьи в обвинения.

Неустановленные лица "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко.

Обратите внимание Аваков – не мой кум, но должен довести дело Шеремета до конца, – Зеленский

Убийство Павла Шеремета: главное

Павла Шеремета убили в центре Киева 20 июля 2016 года . Автомобиль, в котором он находился, взорвали на одном из перекрестков. Журналист погиб на месте.

. Автомобиль, в котором он находился, взорвали на одном из перекрестков. Журналист погиб на месте. Несмотря на довольно резонансную ситуацию, следствие долго не имело подозреваемых в этом деле. Пока 12 декабря 2019 года во время пресс-конференции с участием президента Владимира Зеленского глава МВД Арсен Аваков не обнародовал имена обвиняемых по этому делу – Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

не обнародовал имена обвиняемых по этому делу – Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Также по делу проходит супружеская пара Владислава и Ирины Грищенко . Они находятся под стражей по подозрению в другом деле-подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

. Они находятся под стражей по подозрению в другом деле-подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло. После оглашения обвинений Антоненко, Кузьменко и Дугарь задержали. Последняя сейчас находится под круглосуточным домашним арестом.

Как полиция задерживала подозреваемых по делу Шеремета: Видео 24 канала