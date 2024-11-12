24 Канал пишет со ссылкой на комментарий Суспильному отдела коммуникации полиции Львовской области, что говорится об Андрее Палие.

Заметьте Жестокое убийство на Львовщине: супругов местных предпринимателей расстреляли в собственном доме

Что известно о деле

Правоохранители сообщили, что Радеховский районный суд избрал 36-летнему фигуранту меру пресечения. Его будут держать под стражей под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

Двойное убийство произошло в поселке Лопатин Львовской области. В частности, 4 октября 2024 года неизвестный из ружья застрелил мужчину и жену, которые владели комплексом отдыха.

Мужчину нашли на территории собственного хозяйства, в доме обнаружили тело женщины.

Источник Суспільного сообщил, что супруги планировали ехать на отдых вместе с семьей в 04:00. Когда пара не приехала к семье, то зять приехал к ним домой и нашел их убитыми. Убили пару из ружья, которое на месте преступления не нашли.

Правоохранители искали злоумышленника, изучив видео с камер и допросив более тысячи человек в качестве свидетелей.

Наконец подозреваемого нашли и задержали 3 ноября на Волыни.

В полиции рассказали, что подозреваемый попытался выстрелить себе в голову после неудачной попытки проникнуть в чужое жилье. До избрания меры пресечения он находился в больнице, однако сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.