24 Канал пише з посиланням на коментар Суспільному відділу комунікації поліції Львівської області, що мовиться про Андрія Палія.

Зауважте Жорстоке вбивство на Львівщині: подружжя місцевих підприємців розстріляли у власному будинку

Що відомо про справу

Правоохоронці повідомили, що Радехівський районний суд обрав 36-річному фігуранту запобіжний захід. Його триматимуть під вартою під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Подвійне вбивство трапилось у селище Лопатин Львівської області. Зокрема, 4 жовтня 2024 року невідомий із рушниці застрелив чоловіка та дружину, які володіли відпочинковим комплексом.

Чоловіка знайшли на території власного господарства, у будинку виявили тіло жінки.

Джерело Суспільного повідомило, що подружжя планувало їхати на відпочинок разом із родиною о 04:00. Коли пара не приїхала до родини, то зять приїхав до них додому та знайшов їх вбитими. Вбили пару з рушниці, яку на місці злочину не знайшли.

Правоохоронці шукали зловмисника, вивчивши відео з камер та допитавши понад тисячу людей як свідків.

Врешті підозрюваного знайшли та затримали 3 листопада на Волині.

У поліції розповіли, що підозрюваний спробував вистрілити собі в голову після невдалої спроби проникнути в чуже житло. До обрання запобіжного заходу він перебував у лікарні, проте зараз його життю та здоров'ю нічого не загрожує.