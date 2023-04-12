Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий 109 бригады ТРО Егор Фирсов. По его словам, украинское общество должно отреагировать на такие военные преступления с собранностью и интенсивной работой на победу.

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Лучшей местью для оккупантов будет победа Украины. Над этим нужно усердно работать.

Все украинские мужчины, способные держать оружие в руках, должны сделать все возможное, чтобы произошла месть. По меньшей мере, в виде нашей победы. Чтобы добраться до победы, нужно уничтожить врага. Тут другого варианта нет,

– отметил Фирсов.

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Нужно еще интенсивнее работать

Как считает Фирсов, на самом деле на фронте могло быть гораздо больше случаев таких казней. Для российских извергов ничего не значат ни международные договоры, ни разные конвенции, ни какие-либо другие правила. Оккупантов нужно просто как можно больше истреблять. Другого варианта здесь нет.

Нет другого выхода, как всей страной проснуться. Хотя большинство уже проснулось. Около миллиона человек в ВСУ. Но не нужно терять фокус. Далее должны упорно работать, проливая пот и кровь ради нашей победы. Другого выбора просто не существует,

– подчеркнул Фирсов.

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