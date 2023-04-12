Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець 109 бригади ТрО Єгор Фірсов. За його словами, українське суспільство повинне відреагувати на такі воєнні злочини зібраністю та інтенсивною роботою на перемогу.

До теми Окупанти жорстоко стратили військового ЗСУ: все, що відомо про черговий злочин Росії

Найкращою помстою для окупантів буде перемога України. Над цим потрібно ретельно працювати.

Усі українські чоловіки, які здатні тримати зброю в руках, мають зробити все можливе, щоб відбулася помста. Щонайменше у вигляді нашої перемоги. Щоб дістатися до перемоги, потрібно знищити ворога. Тут іншого варіанту немає,

– зазначив Фірсов.

Військовий ЗСУ прокоментував страту українського полоненого: дивіться відео

Потрібно ще інтенсивніше працювати

Як вважає Фірсов, насправді на фронті могло бути значно більше випадків таких страт. Для російських нелюдів нічого не значать ні міжнародні договори, ні різні конвенції, ні будь-які інші правила. Окупантів потрібно просто якнайбільше винищувати. Іншого варіанту тут немає.

Немає іншого виходу як усією країною прокинутися. Хоч більшість вже прокинулася. Близько мільйона осіб в ЗСУ. Але не треба втрачати фокус. Маємо далі наполегливо працювати, проливаючи піт та кров заради нашої перемоги. Іншого вибору просто не існує,

– підкреслив Фірсов.

Вбивство українського полоненого: коротко