Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, судя по тому, где опубликовали и как распространили видео казни украинского пленного, это неслучайная история. Если бы видео появилось случайно, то российское военное руководство попыталось бы быстро все "зачистить".

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Зачем оккупанты опубликовали видео

Как предположил Рейтерович, это может являться специальной информационной операцией. А оккупанты хотели достичь 3 ключевых целей.

Первая – испугать наших военных. Показать, что такое с ними может произойти в плену. Хотя мне кажется, что это не сработает. А сработает как раз обратно. Ибо такое не столько пугает, как вызывает гнев и еще большее желание выбивать россиян,

– отметил Рейтерович.

Не стоит забывать, что это все произошло на фоне "закручивания гаек" по поводу мобилизации в России, где объявили об электронных повестках. Кроме того, появлялись сообщения, что за последние недели возросло количество обращений со стороны российских оккупантов относительно добровольной сдачи в плен к ВСУ.

Ранее россияне регулярно использовали "заградительные отряды", которые стреляли в военных, что отказывались идти на штурм. Однако, вероятно, этот способ перестал работать. Поэтому россияне пытаются испугать своих мобилизованных, чтобы они боялись сдаваться в плен.

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Начали нагнетать ситуацию для своих, что якобы нет смысла сдаваться в плен. Что-то вроде – либо мы убьем вас, либо вас казнят в плену в ВСУ. Это людоедская логика. Но такова она у россиян. Похожая история была и в прошлом году,

– подчеркнул Рейтерович.

Еще одна возможная цель – продемонстрировать миру, что россияне – полные "отморозки", которые готовы идти на все ради своей цели. Так они могут побуждать Запад перестать помогать Украине. Однако сомнительно, что цивилизованный мир на это поведется. Ведь там будут заинтересованы, чтобы Украина победила Россию, дабы подобных зверств не было уже на территории Европы.

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