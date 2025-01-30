38-летний Салван Момика умер от огнестрельных ранений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SVT.

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Что известно о смерти "поджигателя Корана"

Тело Салвана Момики обнаружили в доме в Седертелье, что расположен в пригороде Стокгольма. Поздно вечером 29 января туда вызвали полицию. По сообщениям Tyrkiye Today, мужчину застрелили в прямом эфире в ТикТок.

На месте в квартире был найден раненый мужчина в возрасте около 40 лет, которого доставили в больницу,

– говорит представитель полиции Стокгольма.

Стоит заметить, что стокгольмская полиция пока не подтвердила личность мужчины, делом занимается Шведская служба безопасности.

Территория вокруг места преступления оцеплена, а правоохранители уже проводят ее обыск. В полиции также сообщили, что одного человека забрали на допрос.

Напомним, что Салван Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году и получил трехлетний вид на жительство в 2021 году. Мужчина стал известным летом 2023 года, когда несколько раз публично сжигал Коран в разгар процесса вступления Швеции в НАТО.

Отметим, что 30 января Салван Момика и Салван Нанджем должны были получить приговор по делу о разжигании расовой ненависти. Однако, пока Стокгольмский суд отложил вынесение приговора из-за того, что "один из обвиняемых умер".