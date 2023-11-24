В следственном управлении Харьковской области рассказали детали о подозреваемых в убийстве детского писателя Владимира Вакуленко, передает корреспондент 24 Канала Анна Черненко. В частности, свидетельство о страшных событиях дал и мужчина, которому удалось пережить застенки.

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Что известно о подозреваемых

Подозреваемые в убийстве писателя Владимира Вакуленко и еще троих человек служат в 4-й роте 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва так называемой "ЛНР" 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России.

Речь идет о командире роты под позывным "Лев" – Владиславе Нескородьеве и Сергее Удоденко с позывным "Удод". Мужчины из Луганщины привлекались к уголовной ответственности – за кражи и наркотики.

Благодаря расследованию, которое длилось более года, и проведению более 40 допросов правоохранители узнали, что произошло в день расстрела и накануне.

Нам удалось установить, какое подразделение было в Капитоловке и детали убийства. Сначала похитили Вакуленко вместе с больным сыном, издевались и избивали, потом отпустили и через день снова забрали. Мы знаем, что Владимира Вакуленко пытали перед казнью, заставляли раздеваться, искали татуировки трезубца, избивали, поскольку на теле убитого уже потом увидели 2 сломанных пальца на левой руке,

– рассказал Сергей Болвинов начальник следственного управления полиции Харьковской области.

После Владимира Вакуленко эти же изверги убили еще 3 мужчин. Всех бросили в подвал за общение на украинском языке и подозрения в поддержке ВСУ. Жертвами стали 54-летний атовец Юрий и двое мужчин, задержанных в лесу. 76-летний пенсионер Леонид с 51-летним Иваном приехали из Изюма к другу в Капитоловку, чтобы спастись от бомбардировок.

Леонид и Иван просто собирали в лесу шишки для отопления, когда их задержали. Их обвинили в шпионаже. Леонид – бывший железнодорожник, Иван работал слесарем на хлебокомбинате.

Ужасные детали о российских пытках

О пытках трех мужчин стало известно благодаря Евгению. Он единственный, кто выжил в застенках оккупантов. И он же видел рюкзак Вакуленко с флажками и шевронами во дворе застенки.

Я думал, что в первую ночь умру от холода. Постоянные угнетения, моральные, физические, дом полностью разграблен. Размер погреба примерно 2,5 на 2,5 метра, погреб темный, освещения нет. Возможности пользоваться спичками нет, да и спичек не было, выводили утром в туалет, дадут поесть что-то, а так на допрос просто вызвали, кто нужен. Иногда крики до погреба доносились. По этим звукам можно было определить, что человека избивали,

– рассказал Евгений, выживший в плену оккупантов.

Приходившие из допросов мужчины рассказывали об издевательствах россиян. Задержанного Юрия так сильно ударили прикладом в спину, что сломали ребра. Хотя в погребе было темно, но Евгению было понятно, что крови там много.

"Зашли они во двор, и каждый задает свои вопросы – не понимаешь, кому и что отвечать. Один спросил есть ли деньги: доллары, рубли. Открыл карман, где было 4 тысячи. Я достал, думаю, все равно будут обыскивать, найдут и заберут. Я достал из кармана, а он раз – из руки забрал. А я говорю, это же последние. А он вытаскивает из кармана гривну, сложенную пополам. Я не заметил, что это за бумага, а он в рот вставил. Сказал: "выпадет – убью", – вспомнил Евгений.

Нелюдям заочно объявили подозрения, вскоре их планируют объявить в розыск. Правоохранителям известно, что и "Удод", и "Лев" живы, хотя некоторые из их группы, причастной к зверствам на Изюмщине, уже были убиты.

Смерть Владимира Вакуленко: что известно