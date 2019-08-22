Убийство адвоката в Кропивницком: в больнице умер второй пострадавший

В больнице умер второй мужчина, который получил ранение в перестрелке в Кропивницком. Во время этой стрельбы на месте погиб адвокат Александр Иванов. Оба мужчины общались в кафе перед трагедией.

Убийство адвоката в Кропивницком произошло днем 22 августа. Неизвестные подъехали на красном авто к СИЗО №6 и открыли автоматную очередь, после его убежали. Адвокат погиб на месте до приезда "скорой". Еще один мужчина получил ранения и его забрали в больницу, однако медики не смогли его спасти.

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Убийство произошло в одном из кафе Кропивницкого, уточнил в эфире "112 Украина" председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков. Он подтвердил, что погибший адвокат – именно Иванов. И убийство адвоката связано с его профессиональной деятельностью.

"Он (Иванов) общался с другим человеком, мы сейчас выясняем, с кем. И этот другой мужчина тоже был ранен. И, насколько нам известно, в больнице мужчина умер", – заявил Вилков, уточнив, что второй погибший не был адвокатом.

О втором погибшем мужчине известно лишь то, что ему было 54 года. Он попал в больницу в тяжелом состоянии с ранением правой руки и ему сделали срочную операцию.

Кроме того, у мужчины был ряд тяжелых хронических заболеваний, и на фоне этого ранения его состояние было еще тяжелее. Об этом сообщает DOZOR со ссылкой на заведующего травматологическим отделением областной больницы Андрея Семеновича.

Что известно об убитом адвокате Александре ИвановеИванов работал адвокатом 9 лет. До того был заместителем начальника Управления МВД Украины в Кировоградской области, начальником следственного управления. Он был полковником милиции в отставке, руководителем (регионального) органа МВД Украины, его заместителем в Автономной Республике Крым, областях, Киеве и Севастополе.



По данным издания ugorod.kr.ua, Иванов стал случайной жертвой стрельбы. На самом деле злоумышленники 22 августа повторно пытались убить другого мужчину, на которого уже совершали покушение в апреле в Ковалевке. Так, 9 апреля вечером в одной из многоэтажек на улице Вокзальной раздался взрыв, но мужчина выжил.





Убитый адвокат Александр Иванов