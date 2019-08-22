Вбивство адвоката у Кропивницькому: у лікарні помер другий постраждалий

У лікарні помер другий чоловік, який отримав поранення у стрілянині в Кропивницькому. Під час цієї стрілянини на місці загинув адвокат Олександр Іванов. Обоє чоловіків спілкувалися в кафе перед трагедією.

Вбивство адвоката у Кропивницькому сталося вдень 22 серпня. Невідомі під’їхали на червоному авто до СІЗО №6 і відкрили автоматну чергу, після його втекли. Адвокат загинув на місці до приїзду "швидкої". Ще один чоловік зазнав поранення і його забрали до лікарні, проте медики не змогли його врятувати.

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Вбивство сталося в одному з кафе Кропивницького, уточнив в ефірі "112 Україна" голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сергій Вілков. Він підтвердив, що загиблий адвокат – саме Іванов. І вбивство адвоката пов'язане з його професійною діяльністю.

"Він (Іванов) спілкувався з іншою людиною, ми зараз з'ясовуємо, з ким. І цей інший чоловік теж був поранений. І, наскільки нам відомо, у лікарні чоловік помер", – заявив Вілков, уточнивши, що другий загиблий не був адвокатом.

Про другого загиблого чоловіка відомо лише те, що йому було 54 роки. Він потрапив до лікарні у важкому стані з пораненням правої руки і чоловікові зробили термінову операцію.

Крім того, в чоловіка була низка тяжких хронічних захворювань, і на фоні цього поранення його стан був ще важчим. Про це повідомляє DOZOR з посиланням на завідувача травматологічним відділенням обласної лікарні Андрія Семеновича.

Що відомо про вибитого адвоката Олександра Іванова Іванов працював адвокатом 9 років. До того був заступником начальника Управління МВС України в Кіровоградській області - начальником слідчого управління. Він був полковником міліції у відставці, керівником (регіонального) органу МВС України, його заступником в Автономній Республіці Крим, областях, у Києві та Севастополі.



За даними видання ugorod.kr.ua, Іванов став випадковою жертвою стрілянини. Насправді зловмисники 22 серпня повторно намагалися вбити іншого чоловіка, на якого вже скоювали замах у квітні на Ковалівці. Так, 9 квітня ввечері в одній з багатоповерхівок на вулиці Вокзальній пролунав вибух, але чоловік вижив.





Вбитий адвокат Олександр Іванов