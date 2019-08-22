18:35
22 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лоботомія Поклонської. Макрон – заручник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:35, 21 серпня
      Вєсті.UA: "Слуга народу" захопила посади. В "Голосу" пропав апетит
      Вєсті.UA
      21:13, 21 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, 21 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вбивство адвоката у Кропивницькому: у лікарні помер другий постраждалий

      312 Читать новость на русском
      У лікарні помер поранений у Кропивницькому чоловік
      У лікарні помер поранений у Кропивницькому чоловік / Narodna-pravda.ua (ілюстративне фото)

      У лікарні помер другий чоловік, який отримав поранення у стрілянині в Кропивницькому. Під час цієї стрілянини на місці загинув адвокат Олександр Іванов. Обоє чоловіків спілкувалися в кафе перед трагедією.

      Вбивство адвоката у Кропивницькому сталося вдень 22 серпня. Невідомі під’їхали на червоному авто до СІЗО №6 і відкрили автоматну чергу, після його втекли. Адвокат загинув на місці до приїзду "швидкої". Ще один чоловік зазнав поранення і його забрали до лікарні, проте медики не змогли його врятувати.

      Читайте також: Адвоката Олександра Іванова розстріляли біля СІЗО у Кропивницькому: фото з місця злочину

      Вбивство сталося в одному з кафе Кропивницького, уточнив в ефірі "112 Україна" голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сергій Вілков. Він підтвердив, що загиблий адвокат – саме Іванов. І вбивство адвоката пов'язане з його професійною діяльністю.

      "Він (Іванов) спілкувався з іншою людиною, ми зараз з'ясовуємо, з ким. І цей інший чоловік теж був поранений. І, наскільки нам відомо, у лікарні чоловік помер", – заявив Вілков, уточнивши, що другий загиблий не був адвокатом.

      Про другого загиблого чоловіка відомо лише те, що йому було 54 роки. Він потрапив до лікарні у важкому стані з пораненням правої руки і чоловікові зробили термінову операцію.

      Крім того, в чоловіка була низка тяжких хронічних захворювань, і на фоні цього поранення його стан був ще важчим. Про це повідомляє DOZOR з посиланням на завідувача травматологічним відділенням обласної лікарні Андрія Семеновича.

      Що відомо про вибитого адвоката Олександра Іванова Іванов працював адвокатом 9 років. До того був заступником начальника Управління МВС України в Кіровоградській області - начальником слідчого управління. Він був полковником міліції у відставці, керівником (регіонального) органу МВС України, його заступником в Автономній Республіці Крим, областях, у Києві та Севастополі.

      За даними видання ugorod.kr.ua, Іванов став випадковою жертвою стрілянини. Насправді зловмисники 22 серпня повторно намагалися вбити іншого чоловіка, на якого вже скоювали замах у квітні на Ковалівці. Так, 9 квітня ввечері в одній з багатоповерхівок на вулиці Вокзальній пролунав вибух, але чоловік вижив.

      Вбивство адвоката Кропивницький Олександр Іванов
      Вбитий адвокат Олександр Іванов

      blog_ava
      Викрадена під Києвом жінка розповіла, як їх з матір'ю планували вбити: відео
      сьогодні
      7245
      Теги: Новини України Новини Кропивницького Кримінальні новини Жертви Судді
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сто днів президента Зеленського: про звільнення і призначення
      сьогодні , 18:02 Сто днів президента Зеленського: про звільнення і призначення
      Інна Жолобович 209
      Люди пьяные уже с утра: Луганск – город прошлого и без будущего
      сьогодні , 17:00 Люди пьяные уже с утра: Луганск – город прошлого и без будущего
      Ольга Черненко 1128
      Трамп и Макрон договорились о сделке с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      сьогодні , 15:07 Трамп и Макрон договорились о сделке с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      Злой Одессит 1750
      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      сьогодні , 14:28 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 1120
      Трамп хоче купити Гренландію: як розгортається історія
      сьогодні , 13:40 Трамп хоче купити Гренландію: як розгортається історія
      Ірина Лаб'як 1121
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук