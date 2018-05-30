Убийство Аркадия Бабченко: журналисты начали собственное расследование

Накануне вечером в Киеве убили Аркадия Бабченко – известного российского журналиста, который жестко критиковал Кремль и его действия на Донбассе. Стреляли подло – трижды в спину. Прямо возле дверей его квартиры. От полученных ранений Аркадий умер в скорой.

Фоторобот вероятного убийцы Аркадия Бабченко полиция обнародовала еще ночью. Примерный возраст подозреваемого – 40-45 лет, рост – 180 сантиметров. Среднего телосложения. Мужчина имеет седую бороду, был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы. Вероятно, мужчина был не один. И вместе с напарником следил за журналистом.

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Фоторобот убийцы Бабченко

За домом Аркадия Бабченко следили. Он вышел в магазин за хлебом, и когда возвращался, то его уже подстерегали в подъезде на лестничной клетке. И когда он открыл дверь своей квартиры, ему выстрелили 3 раза в спину. У него не было шансов выжить, потому что были ранены жизненно важные органы. Убийцы работали профессионально, вероятнее всего, их было двое,

– рассказал член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

О том, что за Бабченко следили, говорят и коллеги журналиста.

"Я знаю, что вчера он не должен был быть в Киеве, он был за Киевом и должен был ехать из Канева в другое место. За ним, очевидно, следили и проследили за ним до квартиры. Я очень надеюсь, что расследование будет быстрым", – сказала генеральный продюсер телеканала АТR Кристина Бондаренко.

Коллеги Аркадия добавляют: работал киллер. Профессионал. И после длительных и незавершенных расследований убийств Амины Акуевой, Павла Шеремета, Тимура Махаури правоохранителям журналисты не очень доверяют. Начали искать убийцу самостоятельно.

Наш коллега Денис Бигус собирает камеры видеонаблюдения, которые находились на Левобережке. Там есть много камер, еще с Евровидения остались. В принципе, думаю, что можно отследить. Не хочется говорить, но почему-то мне кажется, что журналисты скорее проведут расследование, чем правоохранительные органы,

– отметила генеральный продюсер телеканала АТR Кристина Бондаренко.

Аркадий Бабченко стал персоной нон-грата в России после того, как освещал события на украинском Донбассе и доказывал, что именно Россия поставляет боевикам технику и боеприпасы. Из-за угроз он вынужден был уехать из страны и поселился в Киеве. О преступлениях Кремля в Украине журналист говорил публично в своей программе на крымскотатарском телеканале АТР.

Накануне он в последний раз написал на своей странице в Фейсбуке пост-память, как он 4 года назад должен был лететь в одном вертолете с украинским генералом Кульчицким в начале войны, но его не взяли на борт. А вертолет тогда сбили террористы и все, кто был на борту, погибли. Бабченко написал, что в этот день у него второй день рождения.