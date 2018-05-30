18:48
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Убийство Аркадия Бабченко: журналисты начали собственное расследование

172 Читати новину українською

Накануне вечером в Киеве убили Аркадия Бабченко – известного российского журналиста, который жестко критиковал Кремль и его действия на Донбассе. Стреляли подло – трижды в спину. Прямо возле дверей его квартиры. От полученных ранений Аркадий умер в скорой.

Фоторобот вероятного убийцы Аркадия Бабченко полиция обнародовала еще ночью. Примерный возраст подозреваемого – 40-45 лет, рост – 180 сантиметров. Среднего телосложения. Мужчина имеет седую бороду, был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы. Вероятно, мужчина был не один. И вместе с напарником следил за журналистом.

Читайте также: Накануне убийства Бабченко в Киев прибыл киллер ФСБ "Валидол", – СМИ


Фоторобот убийцы Бабченко

За домом Аркадия Бабченко следили. Он вышел в магазин за хлебом, и когда возвращался, то его уже подстерегали в подъезде на лестничной клетке. И когда он открыл дверь своей квартиры, ему выстрелили 3 раза в спину. У него не было шансов выжить, потому что были ранены жизненно важные органы. Убийцы работали профессионально, вероятнее всего, их было двое,
– рассказал член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

О том, что за Бабченко следили, говорят и коллеги журналиста.

"Я знаю, что вчера он не должен был быть в Киеве, он был за Киевом и должен был ехать из Канева в другое место. За ним, очевидно, следили и проследили за ним до квартиры. Я очень надеюсь, что расследование будет быстрым", – сказала генеральный продюсер телеканала АТR Кристина Бондаренко.

Коллеги Аркадия добавляют: работал киллер. Профессионал. И после длительных и незавершенных расследований убийств Амины Акуевой, Павла Шеремета, Тимура Махаури правоохранителям журналисты не очень доверяют. Начали искать убийцу самостоятельно.

Наш коллега Денис Бигус собирает камеры видеонаблюдения, которые находились на Левобережке. Там есть много камер, еще с Евровидения остались. В принципе, думаю, что можно отследить. Не хочется говорить, но почему-то мне кажется, что журналисты скорее проведут расследование, чем правоохранительные органы,
– отметила генеральный продюсер телеканала АТR Кристина Бондаренко.

Аркадий Бабченко стал персоной нон-грата в России после того, как освещал события на украинском Донбассе и доказывал, что именно Россия поставляет боевикам технику и боеприпасы. Из-за угроз он вынужден был уехать из страны и поселился в Киеве. О преступлениях Кремля в Украине журналист говорил публично в своей программе на крымскотатарском телеканале АТР.

Накануне он в последний раз написал на своей странице в Фейсбуке пост-память, как он 4 года назад должен был лететь в одном вертолете с украинским генералом Кульчицким в начале войны, но его не взяли на борт. А вертолет тогда сбили террористы и все, кто был на борту, погибли. Бабченко написал, что в этот день у него второй день рождения.

 

 

Автор: Виктория Кутьина, Оксана Тропотяга, Алексей Годзенко
Теги: "Убийство" Аркадия Бабченко Новости Украины журналисты Криминальные новости Полиция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Кримський міст: хто з українських президентів дав письмовий дозвіл Росії на будівництво
сегодня, 18:00 Кримський міст: хто з українських президентів дав письмовий дозвіл Росії на будівництво
Віталій Дейнега 235
Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза
сегодня, 17:01 Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза
Семен Кабакаєв 4418
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
сегодня, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
782
Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция
сегодня, 16:02 Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция
244
Объект ненависти Москвы: как мир реагирует на убийство Аркадия Бабченко
сегодня, 15:11 Объект ненависти Москвы: как мир реагирует на убийство Аркадия Бабченко
901
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук