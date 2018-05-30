Вбивство Аркадія Бабченка: журналісти розпочали власне розслідування

Напередодні ввечері в Києві вбили Аркадія Бабченка – відомого російського журналіста, який жорстко критикував Кремль і його дії на Донбасі. Стріляли підступно – тричі у спину. Просто біля дверей його квартири. Від отриманих поранень Аркадій помер у швидкій.

Фоторобот імовірного вбивці Аркадія Бабченка поліція оприлюднила ще вночі. Приблизний вік підозрюваного – 40-45 років, зріст – 180 сантиметрів. Середньої статури. Чоловік має сиву бороду, був одягнений у темно-синю бейсболку, джинсову куртку і джинси. Імовірно, чоловік був не один. І разом з напарником стежив за журналістом.

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Фоторобот вбивці Бабченка

За будинком Аркадія Бабченка стежили. Він вийшов у магазин по хліб, і коли він повертався, то його вже підстерігали у під'їзді на сходовій клітці. І коли він відчинив двері до своєї квартири, йому вистрелили 3 рази у спину. У нього не було шансів вижити, тому що було поранено життєво важливі органи. Убивці працювали професійно, найімовірніше, їх було двоє,

– розповів член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

Про те, що за Бабченком стежили, говорять і колеги журналіста.

"Я знаю, що вчора він не мав бути в Києві, він був за Києвом і мав їхати з Канева в інше місце. За ним очевидно слідкували і прослідкували за ним до квартири. Я дуже сподіваюся, що розслідування буде швидким", – сказала генеральний продюсер телеканалу АТR Христина Бондаренко.

Колеги Аркадія додають: працював кілер. Професіонал. І після тривалих і не завершених розслідувань убивств Аміни Акуєвої, Павла Шеремета, Тимура Махаурі правоохоронцям журналісти не дуже довіряють. Почали шукати вбивцю самостійно.

Наш колега Денис Бігус збирає камери відеоспостереження, які знаходились на Лівобережці. Там є багато камер, ще з євробачення лишились. В принципі, думаю, що можна відслідкувати. Не хочеться казати, але чомусь мені здається, що журналісти швидше зроблять розслідування, ніж правоохоронні органи,

– зазначила генеральний продюсер телеканалу АТR Христина Бондаренко.

Аркадій Бабченко став персоною нон-грата в Росії після того, як висвітлював події на українському Донбасі і доводив, що саме Росія постачає бойовикам техніку і боєприпаси. Через погрози він змушений був виїхати з країни і оселився у Києві. Про злочини кремля в Україні журналіст говорив публічно у своїй програмі на кримськотатарському телеканалі АТР.

Напередодні він востаннє написав на своїй сторінці у фейсбук, пост- згадку, як він 4 роки тому мав летіти в одному вертольоті із українським Генералом Кульчицьким на початку війни, але його не взяли на борт. А вертоліт тоді збили терористи і всі, хто був на борту загинули. Бабченко написав, що цей день у нього другий день народження.