"Убийство" Бабченко: появилась информация о двоих новых фигурантах

Обнародована информация о еще двоих фигурантах по делу покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Первый из них – Тарас Стельмашенко, который якобы работал под руководством Бориса Германа (вероятный организатор), а о другом известно, что он имел позывной "Дитрих" и представлялся сотрудником контрразведки СБУ.

15 июня во время брифинга в Киеве заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар сообщил о задержании еще одного фигуранта по делу Бабченко. По словам представителя спецслужбы, это некоторый "гражданин Т."

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Ресурс "Страна", в свою очередь, опубликовал фото третьего подозреваемого. По словам журналистов со ссылкой на источники в правоохранительных органах, этого человека зовут Тарас Стельмашенко и он является гражданином Украины.

"По данным СБУ, он сначала находился на территории Ростовской области, где якобы проходил спецподготовку. После чего в мае приехал в Украину, где Борис Герман стал его куратором для совершения убийств, в том числе и по "списку 47", – отмечают журналисты.

Третий фигурант по делу Бабченко, которого задержала СБУ, Тарас Стельмашенко

Впоследствии прокурор Роман Цыба подтвердил изданию информацию о том, что второй задержанный по делу о покушении на Бабченко – Тарас Стельмашенко. В частности, он отметил, что его арестовали 15 июня и ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также Стельмашенко подозревают в подготовке террористического акта по предварительному сговору.

Прокурор Роман Цыба говорит Тарасу Стельмашенко: видео

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Кроме того опубликовано фото еще одного фигуранта по делу Бабченко. Как пишет ресурс, именно он представился Герману сотрудником контрразведки СБУ, в связи с чем последний считал, что работает на украинскую контрразведку. Кроме того, организатор покушения на Бабченко передавал ему о своих связях с Москвой.

"Об этом человеке Герман впервые заявил на суде по своему аресту. Тогда он сказал, что офицера СБУ зовут Дмитрий. А 18 июня, в Апелляционном суде Киева, где Герман оспаривал свой арест, он уточнил, что кличка куратора – "Дитрих", – говорится в материале.

Человек, который мог представиться Герману, работником контрразведки, с позывным "Дитрих"

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.



30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.



Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан подозреваемый в организации покушения на журналиста – Борис Герман, которого 31 мая суд взял под стражу на 60 дней. А "исполнитель" Алексей Цимбалюк покушения на Бабченко будет проходить по делу как свидетель.