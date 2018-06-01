"Убийство" Бабченко: стало известно, кто обеспечивает охрану журналисту

Охрану журналисту Аркадию Бабченко, покушение на которого предотвратили украинские спецслужбы, обеспечивает Служба безопасности Украины.

Вечером 29 мая появилась информация о том, что в Киеве на пороге собственной квартиры расстреляли российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

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30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко живой, а информация о его убийстве была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

В тот же день в Киеве задержали подозреваемого в организации покушения на журналиста – Бориса Германа, которого 31 мая суд взял под стражу на 60 дней.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя "убийство" Бабченко, пообещал журналисту и его семье круглосуточную охрану.

1 июня руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что охрану Аркадию Бабченко сегодня обеспечивает Служба безопасности Украины.

Обеспечивают специалисты СБУ,

– отметил Гелетей.

В то же время он высоко оценил спецоперацию СБУ по выявлению и раскрытию подготовки покушения на журналиста.

"Это очень скрупулезная работа, и СБУ сработала на 100%. Они задокументировали все ключевые вещи, необходимые для того, чтобы у этого дела были перспективы в суде. А вот для поимки основного заказчика надо было выезжать в Россию", – добавил бывший министр обороны.