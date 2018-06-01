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"Вбивство" Бабченка: стало відомо, хто забезпечує охорону журналістові

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Охорону Бабченку забезпечує СБУ
Охорону Бабченку забезпечує СБУ / Прес-служба СБУ

Охорону журналісту Аркадію Бабченку, замаху на якого запобігли українські спецслужби, забезпечує Служба безпеки України.

Ввечері 29 травня з’явилась інформація про те, що у Києві на порозі власної квартири розстріляли російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

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30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко живий, а інформація про його вбивство була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Того ж дня у Києві затримали підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, якого 31 травня суд взяв під варту на 60 днів.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи "вбивство" Бабченка пообіцяв журналістові та його родині цілодобову охорону.

1 червня керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей, відповідаючи на питання журналістів, уточнив, що охорону Аркадію Бабченку сьогодні забезпечує Служба безпеки України.

Забезпечують фахівці СБУ,
– зазначив Гелетей.

Водночас він високо оцінив спецоперацію СБУ з виявлення і розкриття підготовки замаху на журналіста.

"Це дуже скрупульозна робота, і СБУ спрацювала на 100%. Вони задокументували всі ключові речі, необхідні для того, щоб у цієї справи були перспективи в суді. А ось для впіймання основного замовника треба було виїжджати в Росію", – додав колишній міністр оборони.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка СБУ Розслідування
Джерело: 24 Канал
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