22:40
31 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко "отжал" сахарные заводы для Си Цзиньпина. Путин будет карать сам себя
      Вєсті Кремля
      22:01, сегодня
      Вести.UA: Зеленский целый год будет учить математику. Зачем Раде парикмахерская
      Вєсті.UA
      20:32, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Убийство Цемаха – это вопрос времени, – эксперт

      86 Читати новину українською

      Информацию об убийстве фигуранта расследования катастрофы малазийского лайнера МН-17 на Донбассе Владимира Цемаха до сих пор официально не подтвердили. Эксперты склоняются к мнению, что это фейк. Однако убеждены, если Цемах таки жив, его рано или поздно все равно убьют.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал координатор центра по обмену и освобождению заложников "Патриот" Олег Котенко.

      Читайте также: Российские СМИ сообщили о смерти Цемаха: что говорят родственники боевика

      Эксперт отметил, что Russia Today поспешила с информацией об убийстве Цемаха.

      "Мы знаем, что он пропал где-то в Москве. Убит или нет – еще не известно. Я думаю, если Россия все же захочет его убрать, то они найдут какие-то простые способы. Допустим, попадет в аварию, его найдут повешенным или просто остановится сердце", – пояснил Олег Котенко.

      По его словам, люди, которые участвовали в агрессии России против Украины в 2014 году, обычно очень странно умирали. Среди них были и генералы.

      Это вопрос времени. Следственная группа Нидерландов допрашивает Цемаха. Россия в этом случае выглядит не совсем красиво. Самое простое решение для них сейчас – просто убрать человека. Нет человека – нет проблем. Этим лозунгом российские спецслужбы руководствуются всегда. Так Россия зачищает все следы, которые могут подтверждать их агрессию против Украины,
      – добавил Котенко.

      Что известно о Владимире Цемахе?
      Он главный свидетель и подозреваемый по делу о сбивании в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижение российского бука, с которого сбили MH17.

      В видеоинтервью российским пропагандистам Цемах рассказал о сбивании самолета MH17. Последние мгновения разговора на видео заглушили. Однако эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет. Как утверждал Цемах, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты.

      Россия внесла его в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.

      авіакатастрофа МН17
      Трагедия малайзийского Boeing-777 рейса MH17 / Инфографика 24 канала

      Российские СМИ сообщили о смерти Цемаха: что говорят родственники боевика
      сегодня
      1677
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Катастрофа авиация Владимир Цемах MH17
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:35 Главные новости 31 января
      8
      сегодня , 22:00 Путинский переворот: операция "2024" идет без помех
      Лілія Шевцова 394
      29 января , 10:53 8 типов мудаков на концертах
      276
      29 января , 18:29 3D электрокамины: принцип работы и виды паровых каминов
      111
      сегодня , 20:33 Дело Труханова: что нового нашло следствие
      153
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук