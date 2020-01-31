Убийство Цемаха – это вопрос времени, – эксперт

Информацию об убийстве фигуранта расследования катастрофы малазийского лайнера МН-17 на Донбассе Владимира Цемаха до сих пор официально не подтвердили. Эксперты склоняются к мнению, что это фейк. Однако убеждены, если Цемах таки жив, его рано или поздно все равно убьют.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал координатор центра по обмену и освобождению заложников "Патриот" Олег Котенко.

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Эксперт отметил, что Russia Today поспешила с информацией об убийстве Цемаха.

"Мы знаем, что он пропал где-то в Москве. Убит или нет – еще не известно. Я думаю, если Россия все же захочет его убрать, то они найдут какие-то простые способы. Допустим, попадет в аварию, его найдут повешенным или просто остановится сердце", – пояснил Олег Котенко.

По его словам, люди, которые участвовали в агрессии России против Украины в 2014 году, обычно очень странно умирали. Среди них были и генералы.

Это вопрос времени. Следственная группа Нидерландов допрашивает Цемаха. Россия в этом случае выглядит не совсем красиво. Самое простое решение для них сейчас – просто убрать человека. Нет человека – нет проблем. Этим лозунгом российские спецслужбы руководствуются всегда. Так Россия зачищает все следы, которые могут подтверждать их агрессию против Украины,

– добавил Котенко.

Что известно о Владимире Цемахе?

Он главный свидетель и подозреваемый по делу о сбивании в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижение российского бука, с которого сбили MH17.



В видеоинтервью российским пропагандистам Цемах рассказал о сбивании самолета MH17. Последние мгновения разговора на видео заглушили. Однако эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет. Как утверждал Цемах, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты.



Россия внесла его в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.



Трагедия малайзийского Boeing-777 рейса MH17 / Инфографика 24 канала