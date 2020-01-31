Вбивство Цемаха – це питання часу, – експерт

Інформацію про вбивство фігуранта розслідування катастрофи малазійського лайнера МН-17 на Донбасі Володимира Цемаха досі офіційно не підтвердили. Експерти схиляються до думки, що це фейк. Однак переконані, якщо Цемах таки живий, його рано чи пізно все одно вб'ють.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив координатор центру з обміну та звільнення заручників "Патріот" Олег Котенко.

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Експерт зазначив, що Russia Today поспішила з інформацією про вбивство Цемаха.

"Ми знаємо, що він пропав десь в Москві. Вбитий, чи ні – ще не відомо. Я думаю, якщо Росія все ж захоче його прибрати, то вони знайдуть якісь простіші способи. Припустимо, потрапить в аварію, його знайдуть повішаним чи просто зупиниться серце", – пояснив Олег Котенко.

За його словами, люди, які брали участь в агресії Росії проти України у 2014 році, зазвичай дуже дивно помирали. Серед них були й генерали.

Це питання часу. Слідча група Нідерландів допитує Цемаха. Росія у цьому випадку виглядає не зовсім гарно. Найпростіше рішення для них зараз – просто прибрати людину. Немає людини – немає проблем. Цим гаслом російські спецслужби керуються завжди. Так Росія зачищає всі сліди, які можуть підтверджувати їх агресію проти України,

– додав Котенко.

Що відомо про Володимира Цемаха?Він головний свідок та підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського БУКа, з якого збили MH17.



У відеоінтерв'ю російським пропагандистам Цемах розповів про збиття літака MH17. Останні миті розмови на відео заглушили. Однак експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак. Як стверджував Цемах, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки.



Росія внесла його до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, українська влада погодилася на видачу Цемаха.



Трагедія малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу