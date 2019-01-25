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      Убийство юристки Ноздровской: суд продлил арест обвиняемому

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      Убийство юристки Ноздровской: суд продлил арест обвиняемому
      Убийство юристки Ноздровской: суд продлил арест обвиняемому / Фото из открытых источников

      Шевченковский районный суд Киева на два месяца продлил арест Юрию Россошанскому, которого обвиняют в убийстве юристки Ирины Ноздровской в декабре 2017 года.

      Адвокат потерпевших Николай Бирюк, пишет Громадское, обосновал ходатайство о продлении срока содержания под стражей рисками побега обвиняемого, а также давления на свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств.

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      Сторона защиты отмечала, что риски, о которых говорит прокуратура, являются необоснованными, а их подзащитный невиновен.

      Преступление совершили другие лица, установить которых не смогла полиция во время досудебного расследования,
      – добавили адвокаты обвиняемого.

      Адвокаты обвиняемого отметили, что на месте преступления были видеокамеры и они зафиксировали других лиц и транспортные средства, которые не установила полиция. Сам обвиняемый поддержал своих адвокатов.

      Но суд продлил арест Юрию Россошанскому, прокуратурой было зачитано обвинительное заключение.

      Дело слушали с участием присяжных. Обвиняемому мужчине инкриминируют умышленное убийство. Если вину докажут, то ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Следующее заседание по делу состоится 18 февраля.

      Что случилось с Ириной Ноздровской?27 декабря 2017 года в Киевской области исчезла активистка, адвокат Ирина Ноздровская. Тело Ирины нашли 1 января с колото-резаными ранами. Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского районного суда Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП. Задержанный по подозрению в убийстве правозащитницы Ноздровской Россошанский рассказал о некоторых подробностях совершенного преступления: по его словам, он действовал в одиночку и убил Ноздровскую вследствие ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов. Сейчас продолжаются судебные заседания по делу об убийстве активистки.

      Теги: Новости Украины Расследования Криминальные новости Ирина Ноздровская
      Источник: 24 Канал
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