Убийство юристки Ноздровской: суд продлил арест обвиняемому

Шевченковский районный суд Киева на два месяца продлил арест Юрию Россошанскому, которого обвиняют в убийстве юристки Ирины Ноздровской в декабре 2017 года.

Адвокат потерпевших Николай Бирюк, пишет Громадское, обосновал ходатайство о продлении срока содержания под стражей рисками побега обвиняемого, а также давления на свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств.

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Сторона защиты отмечала, что риски, о которых говорит прокуратура, являются необоснованными, а их подзащитный невиновен.

Преступление совершили другие лица, установить которых не смогла полиция во время досудебного расследования,

– добавили адвокаты обвиняемого.

Адвокаты обвиняемого отметили, что на месте преступления были видеокамеры и они зафиксировали других лиц и транспортные средства, которые не установила полиция. Сам обвиняемый поддержал своих адвокатов.

Но суд продлил арест Юрию Россошанскому, прокуратурой было зачитано обвинительное заключение.

Дело слушали с участием присяжных. Обвиняемому мужчине инкриминируют умышленное убийство. Если вину докажут, то ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Следующее заседание по делу состоится 18 февраля.

Что случилось с Ириной Ноздровской?27 декабря 2017 года в Киевской области исчезла активистка, адвокат Ирина Ноздровская. Тело Ирины нашли 1 января с колото-резаными ранами. Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского районного суда Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП. Задержанный по подозрению в убийстве правозащитницы Ноздровской Россошанский рассказал о некоторых подробностях совершенного преступления: по его словам, он действовал в одиночку и убил Ноздровскую вследствие ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов. Сейчас продолжаются судебные заседания по делу об убийстве активистки.