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      Убивство юристки Ноздровської: суд продовжив арешт обвинуваченому

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      Убивство юристки Ноздровської: суд продовжив арешт обвинуваченому
      Убивство юристки Ноздровської: суд продовжив арешт обвинуваченому / Фото з відкритих джерел

      Шевченківський районний суд Києва на два місяці продовжив арешт Юрію Россошанському, якого обвинувачують у вбивстві юристки Ірини Ноздровської у грудні 2017 року.

      Адвокат потерпілих Микола Бірюк, пише Громадське, обґрунтував клопотання про продовження терміну тримання під вартою ризиками втечі обвинуваченого, а також тиску на свідків, знищення або спотворення речових доказів.

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      Сторона захисту наголошувала на тому, що ризики про які говорить прокуратура є необґрунтованими, а їх підзахисний не винний.

      Злочин скоїли інші особи, встановити яких не спромоглась поліція під час досудового розслідування,
      – додали адвокати обвинуваченого.

      Адвокати обвинуваченого наголосили, що на місці злочину були відеокамери і вони зафіксували інших осіб і транспортні засоби, які не встановила поліція. Сам обвинувачений підтримав своїх адвокатів.

      Тож суд продовжив арешт Юрію Россошанському, прокуратурою було зачитано обвинувальний акт.

      Справа слухали за участі присяжних. Обвинуваченому чоловіку інкримінують умисне вбивство. Якщо вину доведуть, то йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі. Наступне засідання у справі відбудеться 18 лютого.

      Що трапилося з Іриною Ноздровською? 27 грудня 2017 року у Київській області зникла активістка, адвокат Ірина Ноздровська. Тіло Ірини знайшли 1 січня з колото-різаними ранами. Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

      Затриманий за підозрою в убивстві правозахисниці Ноздровської Россошанський розповів про деякі подробиці скоєного злочину: за його словами, він діяв самотужки і вбив Ноздровську унаслідок сварки з нею на зупинці громадського транспорту у селі Демидів.

      Наразі тривають судові засідання у справі вбивства активістки.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Розслідування Ірина Ноздровська
      Джерело: 24 Канал
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