Убийство полицейских в Бельгии: появились резонансные подробности

Злоумышленник во время нападения в Бельгии разоружил полицейских и использовал их оружие против них.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря бельгийской прокуратуры Филиппе Дуле.

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Отмечается, что злоумышленник подошел к двум сотрудникам полиции с ножом в руках и ранил их. После этого он выхватил у них оружие и открыл огонь. Погибшему мужчине, который проезжал мимо на автомобиле, было 22 года.

Также AFP сообщает, что оба погибших полицейских были женщинами.