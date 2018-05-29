Убийство полицейских в Бельгии: появились резонансные подробности
Злоумышленник во время нападения в Бельгии разоружил полицейских и использовал их оружие против них.
Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря бельгийской прокуратуры Филиппе Дуле.
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Отмечается, что злоумышленник подошел к двум сотрудникам полиции с ножом в руках и ранил их. После этого он выхватил у них оружие и открыл огонь. Погибшему мужчине, который проезжал мимо на автомобиле, было 22 года.
Также AFP сообщает, что оба погибших полицейских были женщинами.
Источник: 24 Канал
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