В Бельгии мужчина застрелил двух полицейских: фото и видео с места перестрелки

Перестрелка всколыхнула бельгийский город Льеж днем 29 мая.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел на одной из центральных улиц города бульваре Д`Авруа.

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Издание RTBF сообщает, что в результате атаки погибли четыре человека, включая нападавшего.

По словам очевидцев, были убиты двое полицейских и один гражданский.

Согласно источники правоохранительных органах перед тем, как открыть огонь стрелок воскликнул "Аллах Акбар". Полиции удалось его нейтрализовать.

Очевидцы публикуют в сети фото и видео с места инцидента, на которых слышны звуки выстрелов и видно много карет скорой и патрулей полиции.

Deux policiers belges ont été tués dans une fusillade à #Liège, en #Belgique. L'assaillant a été "neutralisé". pic.twitter.com/Z6UJEGIzoE — deSperate (@TBMJ2_) 29 травня 2018 р.

Feeling devastated by attack, I studied French in #liege University, it is a wonderful, friendly and welcoming city. Really shocking to hear news about killings. My thoughts with #Belgium #police. pic.twitter.com/3kdXKsHnGY — Anna van Densky (@AnnaVanDensky) 29 травня 2018 р.

К слову, накануне досадный инцидент произошел в бельгийском городе Антверпен. В погоне за группой беженцев местная полиция застрелила двухлетнего ребенка.