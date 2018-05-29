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В Бельгии мужчина застрелил двух полицейских: фото и видео с места перестрелки

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Нападение в бельгийском городе Льеж
Нападение в бельгийском городе Льеж / Twitter

Перестрелка всколыхнула бельгийский город Льеж днем 29 мая.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел на одной из центральных улиц города бульваре Д`Авруа.

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Издание RTBF сообщает, что в результате атаки погибли четыре человека, включая нападавшего.

По словам очевидцев, были убиты двое полицейских и один гражданский.

Согласно источники правоохранительных органах перед тем, как открыть огонь стрелок воскликнул "Аллах Акбар". Полиции удалось его нейтрализовать.

Очевидцы публикуют в сети фото и видео с места инцидента, на которых слышны звуки выстрелов и видно много карет скорой и патрулей полиции.

К слову, накануне досадный инцидент произошел в бельгийском городе Антверпен. В погоне за группой беженцев местная полиция застрелила двухлетнего ребенка.

Теги: Полиция Жертвы Криминальные новости Бельгия
Источник: 24 Канал
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