В Бельгии мужчина застрелил двух полицейских: фото и видео с места перестрелки
Перестрелка всколыхнула бельгийский город Льеж днем 29 мая.
Как пишут местные СМИ, инцидент произошел на одной из центральных улиц города бульваре Д`Авруа.
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Издание RTBF сообщает, что в результате атаки погибли четыре человека, включая нападавшего.
По словам очевидцев, были убиты двое полицейских и один гражданский.
Согласно источники правоохранительных органах перед тем, как открыть огонь стрелок воскликнул "Аллах Акбар". Полиции удалось его нейтрализовать.
Очевидцы публикуют в сети фото и видео с места инцидента, на которых слышны звуки выстрелов и видно много карет скорой и патрулей полиции.
К слову, накануне досадный инцидент произошел в бельгийском городе Антверпен. В погоне за группой беженцев местная полиция застрелила двухлетнего ребенка.