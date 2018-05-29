У Бельгії чоловік застрелив двох поліцейських: фото і відео з місця стрілянини
Стрілянина сколихнула бельгійське місто Льєж вдень 29 травня.
Як пишуть місцеві ЗМІ, інцидент трапився на одній з центральних вулиць міста бульварі Д'Авруа.
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Видання RTBF повідомляє, що внаслідок атаки загинуло четверо осіб, включно із нападником.
За словами очевидців, було вбито двоє поліцейських і один цивільний.
Згідно з джерела правоохоронних органах перед тим, як відкрити вогонь стрілець вигукнув "Аллах Акбар". Поліції вдалось його нейтралізувати.
Очевидці публікують у мережі фото та відео з місця інциденту, на яких чути звуки пострілів та видно чимало карет швидкої та патрулів поліції.
До слова, напередодні прикрий інцидент стався у бельгійському місті Атверпен. У погоні за групою біженців місцева поліція застрелила дворічну дитину.