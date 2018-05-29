У Бельгії чоловік застрелив двох поліцейських: фото і відео з місця стрілянини

Стрілянина сколихнула бельгійське місто Льєж вдень 29 травня.

Як пишуть місцеві ЗМІ, інцидент трапився на одній з центральних вулиць міста бульварі Д'Авруа.

Читайте також: Сварки закінчились стріляниною у Німеччині: загинула жінка

Видання RTBF повідомляє, що внаслідок атаки загинуло четверо осіб, включно із нападником.

За словами очевидців, було вбито двоє поліцейських і один цивільний.

Згідно з джерела правоохоронних органах перед тим, як відкрити вогонь стрілець вигукнув "Аллах Акбар". Поліції вдалось його нейтралізувати.

Очевидці публікують у мережі фото та відео з місця інциденту, на яких чути звуки пострілів та видно чимало карет швидкої та патрулів поліції.

Deux policiers belges ont été tués dans une fusillade à #Liège, en #Belgique. L'assaillant a été "neutralisé". pic.twitter.com/Z6UJEGIzoE — deSperate (@TBMJ2_) 29 травня 2018 р.

Feeling devastated by attack, I studied French in #liege University, it is a wonderful, friendly and welcoming city. Really shocking to hear news about killings. My thoughts with #Belgium #police. pic.twitter.com/3kdXKsHnGY — Anna van Densky (@AnnaVanDensky) 29 травня 2018 р.

До слова, напередодні прикрий інцидент стався у бельгійському місті Атверпен. У погоні за групою біженців місцева поліція застрелила дворічну дитину.