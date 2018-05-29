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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Вбивство поліцейських у Бельгії: з’явилися резонансні подробиці

190 Читать новость на русском
Стрілянина у Бельгії
Стрілянина у Бельгії / Фото з вільних джерел

Зловмисник під час нападу у Бельгії роззброїв поліцейських і використав їхню зброю проти них.

Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на прес-секретаря бельгійської прокуратури Філіппе Дулє.

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Зазначається, що зловмисник підійшов до двох співробітників поліції з ножем у руках і поранив їх. Після цього він вихопив у них зброю і відкрив вогонь. Загиблому чоловікові, який проїздив повз на автомобілі, було 22 роки.

Також AFP повідомляє, що обоє загиблих поліцейських були жінками.

Теги: Бельгія Поліція Жертви Теракт
Джерело: 24 Канал
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