Вбивство поліцейських у Бельгії: з’явилися резонансні подробиці
Зловмисник під час нападу у Бельгії роззброїв поліцейських і використав їхню зброю проти них.
Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на прес-секретаря бельгійської прокуратури Філіппе Дулє.
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Зазначається, що зловмисник підійшов до двох співробітників поліції з ножем у руках і поранив їх. Після цього він вихопив у них зброю і відкрив вогонь. Загиблому чоловікові, який проїздив повз на автомобілі, було 22 роки.
Також AFP повідомляє, що обоє загиблих поліцейських були жінками.
Джерело: 24 Канал
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