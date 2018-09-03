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Убийство профессора Шитюка в Николаеве: преступление совершил его родственник

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Известного в Украине профессора Николая Шитюка убил его дальний родственник в результате конфликта. Злоумышленник уже привлекался ранее к уголовной ответственности.

Ранее 24 канал сообщал, что в Николаеве обнаружили мертвым профессора местного Национального университета имени Сухомлинского, известного на всю Украину академика и исследователя Голодомора Николая Шитюка. Мужчину нашли с ножом в спине.

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Впоследствии правоохранители сообщили о задержании 25-летнего мужчины, который подозревается в совершении преступления, а также подтвердили как личность погибшего, так и информацию о том, что квартиру, где было совершено убийство, снимал сам Шитюк.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника Центрального отдела полиции ГУ НП в Николаевской области Виктор Прокудин, злоумышленник является дальним родственником потерпевшего и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений корыстно-насильственного характера (кража) и связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Также в полиции добавляют, что еще не все свидетели установлены.

К слову, сам подозреваемый уже признался в совершении преступления и раскаивается. Кроме того, мужчина объяснил инцидент семейным конфликтом личностного характера, правда, как это делал, не помнит. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, недавно в Миргороде на Полтавщине 31-летний злоумышленник сначала изнасиловал, а потом убил свою знакомую и сбросил тело в канализационный колодец.

Теги: Новости Украины Расследования Новости Николаева Полиция Криминальные новости
Источник: 24 канал
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