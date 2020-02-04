11:32
4 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сигал, Охлобыстин и Прилепин – партия фриков РФ. Фюрер реинкарнировал в Путина
      Вєсті Кремля
      22:04, 3 февраля
      Вести.UA : Новая валюта – украинское пессо. Тимошенко предлагает продавать "слуг народа"
      Вєсті.UA
      21:10, 3 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА

      Убийство Шеремета: срок расследования таки продлили

      0 Читати новину українською
      Срок расследования по делу убийства Шеремета продлили на 4 месяца / Украинская правда

      Расследование в уголовном производстве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлили до четырех месяцев. Таким образом удовлетворили требование следователей.

      Такое решение принял заместитель генерального прокурора, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

      К теме: Дело Шеремета – суд не изменил меру пресечения Юлии Кузьменко

      Продление срока нужно следователям, чтобы они проверили доказательства защиты подозреваемых.

      Выдвинутые стороной защиты доводы требуют дополнительного времени для их проверки, назначенные экспертизы и ряд следственных действий не могли быть завершены и приняты по объективным причинам из-за сложности уголовного производства, также необходимо провести ряд экспертиз, допросов, изъятий и исследований документов и т.п.,
      – говорится в сообщении.

      • Прокурор по делу Шеремета Сергей Зузак сообщал, что следователи будут просить Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия до июня 2020 года.
         
      • В ответ Адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил, что продление срока расследования противоречит уголовному процессуальному кодексу и подал возражение на ходатайство следователя.

      Какие важные документы в защиту Антоненко подали адвокаты

      • Подозреваемый Антоненко оказался выше человека с камер наблюдения. Об этом свидетельствуют данные экспертизы, проведенной 25 августа 2016 года. Рост человека на видео может колебаться от 164,9 сантиметра до 175,1 сантиметра.
      • Защита также предоставила выписку врача-ученого Владислава Горбовца из медицинской карты Антоненко. Она свидетельствует о том, что он не мог хромать в день совершения преступления. После хирургического вмешательства в феврале 2016 года, за полгода до убийства, его походка не была нарушеной.

      Что известно о гибели Павла Шеремета?Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года в городе Киев. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда". На сегодня следствие отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

      Вбивство Павла Шеремета
      Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала

       

      Как включить темную тему Instagram для iOS
      сегодня
      24037
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Офис генпрокурора Расследования Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
      Олександр Бевза 1760
      сегодня , 10:21 Резонансные убийства в Киеве: на каких этапах расследования громких смертей
      Ярослав Голобородько 96
      30 января , 17:50 Красивые и успешные: пятерка самых привлекательных покеристок мира – фото
      34
      сегодня , 08:40 Як коронавірус змінив життя мільйонів, або Чому краще скасувати подорож в Південно-Східну Азію
      Світові Медіа 150
      сегодня , 07:03 "Воры в законе": как боролись с криминалом в мире и что предлагают украинцам
      Ірина Поліщук 904
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук