Убийство Шеремета: срок расследования таки продлили

Расследование в уголовном производстве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлили до четырех месяцев. Таким образом удовлетворили требование следователей.

Такое решение принял заместитель генерального прокурора, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Продление срока нужно следователям, чтобы они проверили доказательства защиты подозреваемых.

Выдвинутые стороной защиты доводы требуют дополнительного времени для их проверки, назначенные экспертизы и ряд следственных действий не могли быть завершены и приняты по объективным причинам из-за сложности уголовного производства, также необходимо провести ряд экспертиз, допросов, изъятий и исследований документов и т.п.,

– говорится в сообщении.

Прокурор по делу Шеремета Сергей Зузак сообщал, что следователи будут просить Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия до июня 2020 года.



В ответ Адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил, что продление срока расследования противоречит уголовному процессуальному кодексу и подал возражение на ходатайство следователя.

Какие важные документы в защиту Антоненко подали адвокаты

Подозреваемый Антоненко оказался выше человека с камер наблюдения. Об этом свидетельствуют данные экспертизы, проведенной 25 августа 2016 года. Рост человека на видео может колебаться от 164,9 сантиметра до 175,1 сантиметра.

человека с камер наблюдения. Об этом свидетельствуют данные экспертизы, проведенной 25 августа 2016 года. Рост человека на видео может колебаться Защита также предоставила выписку врача-ученого Владислава Горбовца из медицинской карты Антоненко. Она свидетельствует о том, что он не мог хромать в день совершения преступления. После хирургического вмешательства в феврале 2016 года, за полгода до убийства, его походка не была нарушеной.

Что известно о гибели Павла Шеремета?Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года в городе Киев. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда". На сегодня следствие отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".



Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала