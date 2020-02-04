Вбивство Шеремета: термін розслідування таки продовжили

Розслідування в кримінальному провадженні у справі вбивства журналіста Павла Шеремета продовжили до чотирьох місяців. Таким чином задовольнили вимогу слідчих.

Таке рішення прийняв заступник генерального прокурора, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Продовження терміну потрібне слідчим, аби вони перевірили докази захисту підозрюваних.

Висунуті стороною захисту аргументи потребують додаткового часу для їх перевірки, призначені експертизи та низка слідчих дій не могли бути завершені та здійснені з об’єктивних причин через складність кримінального провадження, також необхідно провести низку експертиз, допитів, вилучень й досліджень документів тощо,

– мовиться у повідомленні.

Прокурор у справі Шеремета Сергій Зузак повідомляв, що с лідчі проситимуть Офіс генпрокурора продовжити терміни досудового слідства до червня 2020 року.

У відповідь Адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Владислав Добош заявив, що продовження терміну розслідування суперечить кримінальному процесуальному кодексу і подав заперечення на клопотання слідчого .

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Підозрюваний Антоненко виявився вищим від чоловіка з камер нагляду. Про це свідчать дані експертизи, проведеної 25 серпня 2016 року. Зріст людини на відео може коливатися від 164,9 сантиметра до 175,1 сантиметра.

Захист також надав в иписку лікаря-науковця Владислава Горбовця з медичної карти Антоненка. Вона свідчить про те, що він не міг кульгати в день скоєння злочину. Після хірургічного втручання у лютому 2016 року, за пів року до вбивства, його хода не була порушеною.

Що відомо про загибель Павла Шеремета? Журналіст Павло Шеремет загинув унаслідок вибуху автівки 20 липня 2016 року в місті Київ. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".



Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу