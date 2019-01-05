Убийство студенток в Харькове: в полиции подтвердили задержание подозреваемого

Украинские правоохранители подтвердили, что сегодня турецкая полиция в Стамбуле задержала гражданина Турции. Его подозревают в совершении перед Новым годом убийства двух иностранных студенток в Харькове.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

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Ранее турецкие СМИ распространили информацию о задержании 20-летнего Цокмеза Гусну Цана. Вскоре Аброськин отметил, что сотрудничество с полицией Турции дала свои результаты.

Сегодня турецкая полиция в Стамбуле задержала гражданина Турции, 1998 г.н., подозреваемого в совершении в конце прошлого года жесткого убийства двух иностранных студенток медицинского факультета Харьковского университета им.Каразина, по месту их временного проживания в Харькове,

– сообщил он.

В полиции области добавили, что по результатам проведенных действий полицейские установили, что 31 декабря 2018 года в арендованную погибшими девушками квартиру приходил 20-летний парень, с которым одна из них ранее поддерживала близкие отношения. Впоследствии их отношения перешли в неприязнь. Предварительно полицейские выяснили, что в новогоднюю ночь между парнем и девушкой произошел конфликт на личной почве.

Напомним, 3 января сотрудники полиции нашли тела двух студенток из Турции с признаками насильственной смерти в одной из харьковских квартир на улице Валентиновской. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".