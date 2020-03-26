Убийство сына депутата Соболева: в деле объявили новые подозрения
В деле об убийстве 3-летнего сына депутата Киевсовета Вячеслава Соболева прокуроры объявила две новых подозрения.К преступлению, вероятно, причастны 5 человек.
Имена людей, которым объявили о подозрении, не называют. Однако, известно, что этим 2 лицам уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Недавно Вячеслав Соболев сообщил, что на него и его семью готовят новое покушение: видеообращение
Сообщено о подозрении еще двум лицам, которые могут быть причастны к нападению на семью депутата Киевского облсовета и убийству его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года. Также пока удовлетворено ходатайство об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей,
– говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора также добавляют: расследование по делу продолжается, проводятся неотложные следственно-розыскные действия.
Кроме того, в январе была изменена группа прокуроров в этом уголовном производстве.
Что известно о покушении на депутата Соболева: основное
- Вечером 1 декабря 2019 года в центре Киева неизвестные обстреляли Range Rover депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. В машине находился он вместе с женой, сыном и подругой жены. Пуля попала в шею 3-летнего сына депутата. Ребенок умер в машине "скорой" по дороге в больницу.
- На следующий день полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемыми оказались бывшие бойцы роты "Медведи" Андрей Лаврега и Алексей Семенов. 3 декабря им объявили подозрение.
- За это им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
- 4 декабря Шевченковский райсуд Киева взял обоих подозреваемых под стражу на два месяца без права внесения залога. По версии следствия, именно подозреваемый Лаврега совершил смертельный выстрел.
- 25 января в закрытом режиме суд избрал меру пресечения по делу убийства сына Вячеслава Соболева. Согласно решению суда подозреваемых оставили под стражей.
- Теперь на скамье подсудимых по делу будут присутствовать по меньшей мере 5 человек.