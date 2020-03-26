Убийство сына депутата Соболева: в деле объявили новые подозрения

В деле об убийстве 3-летнего сына депутата Киевсовета Вячеслава Соболева прокуроры объявила две новых подозрения.К преступлению, вероятно, причастны 5 человек.

Имена людей, которым объявили о подозрении, не называют. Однако, известно, что этим 2 лицам уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Сообщено о подозрении еще двум лицам, которые могут быть причастны к нападению на семью депутата Киевского облсовета и убийству его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года. Также пока удовлетворено ходатайство об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей,

– говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора также добавляют: расследование по делу продолжается, проводятся неотложные следственно-розыскные действия.

Кроме того, в январе была изменена группа прокуроров в этом уголовном производстве.

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