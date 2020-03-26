Вбивство сина депутата Соболєва: у справі оголосили нові підозри

У справі про вбивство 3-річного сина депутата Київради Вячеслава Соболєва прокурори оголосила дві нові підозри. Відтак, до злочину, ймовірно, причетні 5 осіб.

Імена людей, яким оголосили про підозру, не називають. Однак, відомо, що цим 2 особам вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Нещодавно Вячеслав Соболєв повідомив, що на нього та його родину готують новий замах: відеозвернення

Повідомлено про підозру ще двом особам, які можуть бути причетні до нападу на родину депутата Київської облради та вбивства його 3-річного сина в центрі Києва в грудні 2019 року. Також наразі задоволено клопотання про обрання зазначеним особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

– мовиться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора також додають: розслідування у справі триває, наразі проводяться невідкладні слідчо-розшукові дії.

Окрім того, у січні була змінена група прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

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