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      Вбивство сина депутата Соболєва: у справі оголосили нові підозри

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      Місце злочину: Range Rover депутата Київської облради обстріляли у грудні 2019-го / "Інформатор"

      У справі про вбивство 3-річного сина депутата Київради Вячеслава Соболєва прокурори оголосила дві нові підозри. Відтак, до злочину, ймовірно, причетні 5 осіб.

      Імена людей, яким оголосили про підозру, не називають. Однак, відомо, що цим 2 особам вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

      Нещодавно Вячеслав Соболєв повідомив, що на нього та його родину готують новий замах: відеозвернення

      Повідомлено про підозру ще двом особам, які можуть бути причетні до нападу на родину депутата Київської облради та вбивства його 3-річного сина в центрі Києва в грудні 2019 року. Також наразі задоволено клопотання про обрання зазначеним особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,
      – мовиться у повідомленні.

      В Офісі генпрокурора також додають: розслідування у справі триває, наразі проводяться невідкладні слідчо-розшукові дії.

      Окрім того, у січні була змінена група прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

      Що відомо про замах на депутата Соболєва: основне

      • Ввечері 1 грудня 2019 року в центрі Києва невідомі обстріляли Range Rover депутата Київської облради Вячеслава Соболєва. У машині перебував він разом із дружиною, сином і подругою дружини. Куля влучила у шию 3-річного сина депутата. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
      • На наступний день поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваними виявилися колишні бійці роти "Ведмеді" Андрій Лаврега та Олексій Семенов. 3 грудня їм оголосили підозру.
      • За це їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
      • 4 грудня Шевченківський райсуд Києва взяв обох підозрюваних під варту на два місяці без права внесення застави. За версією слідства, саме підозрюваний Лаврега скоїв смертельний постріл.
      • 25 січня у закритому режимі суд обрав запобіжний захід у справі вбивства сина Вячеслава Соболєва. Відповідно до рішення суду підозрюваних залишили під вартою.
      • Тепер на лаві підсудних у справі виступатимуть щонайменше 5 осіб.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Рішення суду Діти і неповнолітні Замах на Соболєва Офіс генпрокурора
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