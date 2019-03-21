Убийство таксиста в Киевской области: злоумышленники до сих пор на свободе / Информатор

В четверг, 21 марта, в городе Яготин Киевской области, неизвестные на автомобиле Audi черного цвета убили таксиста. Полиция Киева получила ориентировку на автомобиль. На данный момент, злоумышленники могут направляться в Киев.