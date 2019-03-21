Убийство таксиста в Киевской области: злоумышленники до сих пор на свободе
В четверг, 21 марта, в городе Яготин Киевской области, неизвестные на автомобиле Audi черного цвета убили таксиста. Полиция Киева получила ориентировку на автомобиль. На данный момент, злоумышленники могут направляться в Киев.
Сообщение об автомобиле, на котором могли скрыться злоумышленники, полицейские получили около 15 часов. Об этом сообщает Информатор.
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Ориентировка на автомобиль убийц:
Неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле Audi черного цвета с государственными номерными знаками АА 8636 МА.
Карта с указанием места преступления
Если вам что-то известно о местонахождении преступников, звоните "102".
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