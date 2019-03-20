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      В центре Киева произошла драка между таксистом и пассажиром: фото, видео

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      Взбесившийся водитель такси: в центре Киева произошла драка между таксистом и пассажиром
      Взбесившийся водитель такси: в центре Киева произошла драка между таксистом и пассажиром / Информатор

      Таксист пытался задушить пассажира ремнем безопасности. В среду, 20 марта, на Бессарабской площади в Киеве произошла потасовка между пассажиром и водителем такси. Ссора произошла из-за оплаты проезда. В ходе драки оба получили небольшие ссадины и синяки на лице.

      Инцидент произошел около 12 утра. Сначала пассажир нанес таксисту удар по лицу и хотел выйти из машины. После водитель попытался задушить мужчину ремнем безопасности. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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      До того, как приехала полиция, участники конфликта уже успокоились, а пассажир нашел способ оплатить наличными вторую половину суммы за проезд. Как рассказали правоохранители, оба участника конфликта будут писать встречные заявления.

      Смотрите видео с места события:

      У каждого из них были свои версии происходящего. Пассажир Евгений заявляет, что сумма проезда составила 200 гривен. По прибытию он обнаружил, что денег не хватает.

      Пассажир предложил оплатить половину наличными, остальное перевести на карту водителя. Парень сообщил, что таксист службы "571" ему отказал, ссылаясь на то, что работает нелегально. Парень грубо "послал" водителя и попытался выйти. На что водитель начал тянуть его назад в салон.

      Карта Киева с расположением Бессарабской площади

      По словам водителя, пассажир не предлагал ему сначала оплатить частично проезд через карту. Вместо этого юноша грубо ответил, что у него больше нет денег. При драке парень дважды ударил водителя и попытался выйти. После того, как они успокоились, таксист вызвал полицию.

      Побої постраждалого пасажира таксі
      Побои пострадавшего пассажира такси

      Свидетели помогли успокоить участников потасовки. Также один из них подтвердил причину инцидента, и то, что водитель пытался душить пассажира, накрутив ремень безопасности на шею.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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