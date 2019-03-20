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      У центрі Києва відбулась бійка між таксистом та пасажиром: фото, відео

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      Скажений водій таксі: у центрі Києва відбулась бійка між таксистом та пасажиром
      Скажений водій таксі: у центрі Києва відбулась бійка між таксистом та пасажиром / Інформатор

      Таксист намагався задушити пасажира ременем безпеки. У середу, 20 березня, на Бессарабській площі в Києві сталася сутичка між пасажиром та водієм таксі. Сварка сталася через оплату проїзду. В ході бійки обидва отримали невеликі садна і синці на обличчі.

      Інцидент стався близько 12 ранку. Спочатку пасажир наніс таксистові удар по обличчю і хотів вийти з машини. Після водій спробував задушити чоловіка ременем безпеки. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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      До того, як приїхала поліція, учасники конфлікту вже заспокоїлися, а пасажир знайшов спосіб оплатити готівкою другу половину суми за проїзд. Як розповіли правоохоронці, обидва учасники конфлікту писатимуть зустрічні заяви.

      Дивіться відео з місця події:


      У кожного з них були свої версії того, що відбувається. Пасажир Євген заявляє, що сума проїзду склала 200 гривень. По прибуттю він виявив, що грошей не вистачає.

      Пасажир запропонував оплатити половину готівкою, решту перевести на карту водія. Хлопець повідомив, що таксист служби "571" йому відмовив, посилаючись на те, що працює нелегально. Хлопець грубо "послав" водія і спробував вийти. На що водій почав тягнути його назад в салон. 

      Карта Києва із розташуванням Бесарабської площі

      За словами водія, пасажир не пропонував йому спочатку оплатити частково проїзд через карту. Замість цього юнак грубо відповів, що у нього більше немає грошей. При бійці хлопець двічі вдарив водія і спробував вийти. Після того, як вони заспокоїлися, таксист викликав поліцію.

      Побої постраждалого пасажира таксі
      Побої постраждалого пасажира таксі

      Свідки допомогли заспокоїти учасників сутички. Також один з них підтвердив причину інциденту, і те, що водій намагався душити пасажира, накрутивши ремінь безпеки на шию.

      ДО теми:
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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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