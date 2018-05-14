Убийство украинки в Черногории: полиция назвала подозреваемого и мотив преступления

В Черногории правоохранители установили личность предполагаемого убийцы состоятельной украинки Анастасии Лашмановой, которая занималась в стране гостиничным бизнесом.

Об этом сообщает Novosti.rs.

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В частности, полиция разыскивает мужчину, который находился в отношениях с погибшей. По предварительной информации, он пошел на преступление из ревности.

Правоохранители предполагают, что мужчина зашел в квартиру женщины, после этого между ними произошла ссора. Затем он ударил Лашманову ножом.

Следы крови на месте трагедии свидетельствуют о том, что женщина отбивалась и сопротивлялась.

Выйти на след подозреваемого помогли камеры, установленные вокруг дома убитой женщины, а также распечатки телефонных звонков.

Напомним, 11 мая в Черногории в городе Котор обнаружили тело гражданки Украины Анастасии Лашмановой. По сообщению полиции, тело со следами насилия, в том числе ножевыми ранениями было найдено в квартире, где жила женщина.