Вбивство українки в Чорногорії: поліція назвала підозрюваного та мотив злочину

У Чорногорії правоохоронці встановили особу ймовірного вбивці заможної українки Анастасії Лашманової, яка займалася в країні готельним бізнесом.

Про це повідомляє Novosti.rs.

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Зокрема, поліція розшукує чоловіка, який перебував у стосунках із загиблою. За попередньою інформацією, він пішов на злочин через ревнощі.

Правоохоронці припускають, що чоловік зайшов у квартиру жінки, після цього між ними сталася сварка. Потім він ударив Лашманову ножем.

Сліди крові на місці трагедії свідчать про те, що жінка відбивалася та пручалася.

Вийти на слід підозрюваного допомогли камери, встановлені навколо будинку вбитої жінки, а також роздруківки телефонних дзвінків.

Нагадаємо, 11 травня в Чорногорії у місті Котор виявили тіло громадянки України Анастасії Лашманової. За повідомленням поліції, тіло зі слідами насильства, зокрема ножовими пораненнями, було знайдене у квартирі, де мешкала жінка.