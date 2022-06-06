Украинские правоохранители активно работают над тем, чтобы привлечь к ответственности каждого российского оккупанта, совершавшего преступления против украинцев. Избежать справедливой кары не удастся ни одному россиянину, воевавшему против Украины.

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Объявления подозрения на Черниговщине

Прокуроры Прилуцкой окружной прокуратуры сообщили о подозрении российскому солдату. Согласно материалам следствия, он убил одного гражданского и ранил двух мирных жителей.

Как сообщили правоохранители, о подозрении ему получили заочно. Его обвиняют в преднамеренном убийстве и нарушении законов и обычаев войны.

Следствие установило, что российский солдат в феврале 2022 года в селе Харькове выстрелил из огнестрельного оружия в голову мужчины в его собственном дворе. После этого он выстрелил из пистолета в двух гражданских, пытавшихся скрыться.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

На Запорожье российские кафиры начали распространять фейк и об отключении украинских мобильных операторов. Посредством такой психологической операции враг хочет убедить свободных украинцев, что "украинская власть от них отказалась".

На Донбассе продолжаются упорные бои украинских героев с российскими оккупантами. Нашим героическим защитникам и защитницам удалось уничтожить две элитные бригады захватчиков.

Несмотря на постоянные обстрелы и опасность, спасатели проводят эвакуацию мирных людей из Лисичанска, рядом с которым в Северодонецке проходят тяжелые бои. Героические спасатели сделали просто невозможное – вывезли из зоны боевых действий 66 человек, из которых 6 – дети. Также они отвезли в город гуманитарную помощь.

Белорусы согнали к границам с Украиной ракетные системы, российские самолеты начали возвращаться на белорусские аэродромы, также кафиры развернули свои системы противовоздушной обороны. Сами белорусские военные боятся нападать на Украину , но во взаимодействии с российскими оккупантами они могут решиться на этот шаг.

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